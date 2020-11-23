Внедорожник стал первой моделью бренда, способной выполнять маневры даже без водителя за рулем.

Volkswagen Touareg последнего поколения предлагает клиентам возможность припарковаться, используя свой смартфон в качестве пульта дистанционного управления. Новая функция создана для мест с ограниченным пространством. Система удаленного контроля позволяет автомобилю заезжать на парковочное место или выезжать из него, не имея никого на водительском сиденье.

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Система использует существующую функцию Park Assist, которая уже предлагается на моделях Touareg. До этого времени функция позволяла машине полуавтономно парковаться на параллельных местах для парковки или выезжать из них, принимая на себя рулевое управление, пока водитель управляет переключателем передач и педалями. Однако немецкий производитель модернизировал систему, благодаря чему двигателем и тормозом также руководит автомобиль, дополнительно уменьшая нагрузку на водителя.

Используя эту технологию как базовую линию, Volkswagen расширил предложение, чтобы им можно было управлять со смартфона. Обычно водителю приходится выбирать систему с помощью информационно-развлекательного экрана, а затем позволять машине самостоятельно парковаться. Однако новая технология означает, что водитель теперь может выйти из машины перед парковкой, или "достать" машину из тесного места, не садясь.

Нажав кнопку с пометкой "Ассистент парковки с помощью пульта дистанционного управления", водитель может взять ключ от транспортного средства, выйти из автомобиля, а затем активировать маневр парковки с помощью VW Remote Park Assist Plus. По соображениям безопасности кнопка на экране смартфона должна оставаться нажатой в течение всего маневра.

Автомобиль предложит водителям возможность уехать с места для парковки в разные стороны, например, "вперед слева" или "вперед справа". Водитель может выбрать нужный вариант, а затем нажать кнопку «ехать». Опять же, цифровую кнопку нужно нажимать в течение всего маневра, который параллельно отображается на экране смартфона.