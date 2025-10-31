Германия и Великобритания для своих армий заказали мосты-амфибии: как они работают

ФОТО: GDELS|
Если эту надстройку развернуть, то это будет плавучий мост или паром для тяжелой боевой техники
Соглашение заключено в рамках Организации совместного сотрудничества в области вооружений (OCCAR) с одной стороны и производителем этой техники General Dynamics European Land Systems–Bridge Systems (GDELS) в Кайзерслаутерне. Об этом говорится в пресс-релизе GDELS от 30 октября 2025 года.
Озвучена сумма контракта – более 450 миллионов евро. Таким образом двунациональная "Программа пересечения широких влажных промежутков" (WWGC) впервые после окончания Холодной войны в 1999 году вышла в активную фазу сотрудничества между двумя крупнейшими европейскими странами-контрибуторами НАТО.
К таким действиям побудило агрессивное поведение кремлевского диктатора.
Для поля боя и зон стихийных бедствий
Обе армейские структуры ожидают от возрожденной программы WWGC дополнительной гибкости нового поколения мостовых систем. Это позволит быстрее разворачивать и маневрировать на сложной местности как в боевых ситуациях, так и в условиях стихийных бедствий.
Амфибия может работать как отдельная паромная единица или как звено целостной переправы. Фото: GDELS
Основой WWGC является самая современная и самая совершенная версия M3 (M3S – шведский M3), включающая новые характеристики, функциональные возможности и улучшенный интерфейс человек-машина. Кроме этого, гарантируется повышенная надежность и безопасность системы, а также оптимизированы расходы на поддержку в течение всего срока службы.
"Новый M3 предоставит Германии и Великобритании долгожданные, современные возможности строительства плавучих мостов, которые обеспечат беспрепятственную маневренность всех транспортных средств НАТО. Более 90% всех десантных мостов НАТО поставляется компанией GDELS", – заявил доктор Томас Кауфманн, вице-президент и главный директор по продажам GDELS.
Квантовый скачок в военной мобильности
Производитель отмечает, что новые парки M3 Германии и Великобритании будут не только полностью совместимыми с системами M3 других пользователей и с семейством понтонных мостов SRB/FSB/IRB, но и взаимозаменяемыми, что означает квантовый скачок в военной мобильности.
Современная система плавучих мостов и паромов M3 считается самым быстрым доступным средством для пересечения мокрых пробелов в пределах НАТО. Ее можно использовать как плавучий мост или паром для перевозки даже самых тяжелых основных боевых танков через широкие водные преграды.
Кроме раскладной мосто-паромной надстройки, здесь для инженерных работ есть еще и кран, он смонтирован в закабинной нише. Фото: GDELS
Вездеходный M3 разворачивается к использованию за считанные минуты – жизненно важный фактор на современном прозрачном поле боя. Система доказала свою эффективность в широком диапазоне климатических и топографических условий, от тропиков до Арктики.
Об основных преимуществах M3
- Движется с максимальной скоростью на дороге 80 км/ч и удивительной маневренностью на бездорожье, M3 быстро и самостоятельно добирается до пересечения суши и водоема.
- В конфигурации для переправки M3 не требует берегового крепления для загрузки и разгрузки, как это делают другие системы плавучих мостов.
- Амфибийный M3 может перевозить всю технику НАТО в режиме моста и парома – вплоть до самых тяжелых боевых танков.
- M3 является мировым стандартом для амфибийных систем переправ через водоемы. Его производительность и экономическая эффективность не имеют себе равных.