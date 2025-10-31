Германия и Великобритания для своих армий заказали мосты-амфибии: как они работают

Соглашение заключено в рамках Организации совместного сотрудничества в области вооружений (OCCAR) с одной стороны и производителем этой техники General Dynamics European Land Systems–Bridge Systems (GDELS) в Кайзерслаутерне. Об этом говорится в пресс-релизе GDELS от 30 октября 2025 года.

Озвучена сумма контракта – более 450 миллионов евро. Таким образом двунациональная "Программа пересечения широких влажных промежутков" (WWGC) впервые после окончания Холодной войны в 1999 году вышла в активную фазу сотрудничества между двумя крупнейшими европейскими странами-контрибуторами НАТО.

К таким действиям побудило агрессивное поведение кремлевского диктатора.

Читайте также Как КрАЗы помогают почти мгновенно создавать мосты через реки

Для поля боя и зон стихийных бедствий

Обе армейские структуры ожидают от возрожденной программы WWGC дополнительной гибкости нового поколения мостовых систем. Это позволит быстрее разворачивать и маневрировать на сложной местности как в боевых ситуациях, так и в условиях стихийных бедствий.

Амфибия может работать как отдельная паромная единица или как звено целостной переправы. Фото: GDELS

Основой WWGC является самая современная и самая совершенная версия M3 (M3S – шведский M3), включающая новые характеристики, функциональные возможности и улучшенный интерфейс человек-машина. Кроме этого, гарантируется повышенная надежность и безопасность системы, а также оптимизированы расходы на поддержку в течение всего срока службы.

"Новый M3 предоставит Германии и Великобритании долгожданные, современные возможности строительства плавучих мостов, которые обеспечат беспрепятственную маневренность всех транспортных средств НАТО. Более 90% всех десантных мостов НАТО поставляется компанией GDELS", – заявил доктор Томас Кауфманн, вице-президент и главный директор по продажам GDELS.



Квантовый скачок в военной мобильности

Производитель отмечает, что новые парки M3 Германии и Великобритании будут не только полностью совместимыми с системами M3 других пользователей и с семейством понтонных мостов SRB/FSB/IRB, но и взаимозаменяемыми, что означает квантовый скачок в военной мобильности.

Читайте также В Грузию автоперевозчики поедут на пароме

Современная система плавучих мостов и паромов M3 считается самым быстрым доступным средством для пересечения мокрых пробелов в пределах НАТО. Ее можно использовать как плавучий мост или паром для перевозки даже самых тяжелых основных боевых танков через широкие водные преграды.

Кроме раскладной мосто-паромной надстройки, здесь для инженерных работ есть еще и кран, он смонтирован в закабинной нише. Фото: GDELS

Вездеходный M3 разворачивается к использованию за считанные минуты – жизненно важный фактор на современном прозрачном поле боя. Система доказала свою эффективность в широком диапазоне климатических и топографических условий, от тропиков до Арктики.

Об основных преимуществах M3