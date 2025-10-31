Німеччина та Великобританія для своїх армій замовили мости-амфібії: як вони працюють

Угода укладена в рамках Організації спільного співробітництва в галузі озброєнь (OCCAR) з одного боку та виробником цієї техніки General Dynamics European Land Systems–Bridge Systems (GDELS) у Кайзерслаутерні. Про це йдеться у пресрелізі GDELS від 30 жовтня 2025 року.

Озвучена сума контракту – понад 450 мільйонів євро. Таким чином двонаціональна "Програма перетину широких вологих проміжків" (WWGC) вперше після закінчення Холодної війни у 1999 році вийшла в активну фазу співпраці між двома найбільшими європейськими країнами-контрибуторами НАТО.

До таких дій спонукала агресивна поведінка кремлівського диктатора.

Для поля бою та зон стихійного лиха

Обидві армійські структури очікують від відродженої програми WWGC додаткової гнучкості нового покоління мостових систем. Це дозволить швидше розгортати та маневрувати на складній місцевості як у бойових ситуаціях, так і в умовах стихійних лих.

Амфібія може працювати як окрема поромна одиниця чи як ланка цілісної наведеної переправи. Фото: GDELS

Основою WWGC є найсучасніша та найдосконаліша версія M3 (M3S – шведський M3), що включає нові характеристики, функціональні можливості та покращений інтерфейс людина-машина. Окрім цього, гарантується підвищена надійність та безпека системи, а також оптимізовані витрати на підтримку протягом усього терміну служби.

"Новий M3 надасть Німеччині та Великій Британії довгоочікувані, найсучасніші можливості будівництва плавучих мостів, що забезпечать безперешкодну маневровість усіх транспортних засобів НАТО. Понад 90% усіх десантних мостів НАТО постачається компанією GDELS", – заявив доктор Томас Кауфманн, віцепрезидент і головний директор з продажу GDELS.



Квантовий стрибок у військовій мобільності

Виробник зазначає, що нові парки M3 Німеччини та Великої Британії будуть не лише повністю сумісними з системами M3 інших користувачів та з сімейством понтонних мостів SRB/FSB/IRB, але й взаємозамінними, що означає квантовий стрибок у військовій мобільності.

Сучасна система плавучих мостів та поромів M3 вважається найшвидшим доступним засобом для перетину мокрих прогалин у межах НАТО. Її можна використовувати як плавучий міст чи пором для перевезення навіть найважчих основних бойових танків через широкі водні перепони.

Окрім розкладної мосто-поромної надбудови, тут для інженерних робіт є ще й кран, змонтований у закабінній ніші. Фото: GDELS

Всюдихідний M3 розгортається до використання за лічені хвилини – життєво важливий фактор на сучасному прозорому полі бою. Система довела свою ефективність у широкому діапазоні кліматичних та топографічних умов, від тропіків до Арктики.

Про основні переваги M3