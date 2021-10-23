Повнопривідний КрАЗ-255 був одним з найбільших ваговозів в армії СРСР, але саме на ньому солдати-водії виконували вражаючий цирковий трюк. І за це їх не карали командири, а навпаки, заохочували.

У кременчуцьких вантажівок за шістдесят років випуску накопичилося чимало ролей, але про участь КрАЗів у таких формуваннях, як понтонно-мостові парки (ПМП), звичайним громадянам стало відомо відносно недавно. Між тим, ПМП зразку 1962 р. стали легендою для відразу з декількох причин. І одна з них – саме автомобілі-всюдиходи марки КрАЗ.

Понтонно-мостовий парк – це перш за все близько півсотні потужних КрАЗ-255 з колісною формулою 6х6

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Малозмістовне для невтаємничених словосполучення понтонно-мостовий парк (ПМП) означає комплект обладнання для наведення переправ через водні перешкоди. Під час бойових дій військовим буває потрібно перебратися на протилежний беріг тієї чи іншої водойми. І тут є кілька протилежних за реальністю вимог:

Переправа має бути непотоплюваною

Противник своїм вогнем заважає наведенню переправи та намагається потопити її

“Навести мости” на той беріг треба якомога швидше

Спорудження моста (або іншої переправи) не може бути миттєвим

Але радянський ПМП післявоєнного зразка вдалося створити таким, що задовольняв більшості суперечливих вимог. При цьому, все обладнання вийшло елементарно простим, без хитрого начиння, без електроніки та навіть без будь-яких електроприводів. Це дуже важливо для техніки, яка працює під прицільним обстрілом ворога.

Стандартні ланки ПМП складаються в наплавний міст завширшки 6,5 м вантажопідйомністю 60 тонн

Понтонно-мостовий парк ПМП складається з:

Річкові ланки – основні понтони, з яких монтується міст – 32 шт. Вони перевозяться на 32 автомобілях КрАЗ-255 або -260.

Берегові ланки – понтони особливої форми, які стикують міст з берегом – 4 шт. Перевозяться на 4 автомобілях КрАЗ-255 або -260.

Вистілки – пандуси, якими вимощують топкий беріг для проходу танків на берегову ланку мосту. Вистілок 2 штуки, вони одноразові – танки перемелюють їх вщент. Перевозяться ці пандуси на 2-х КрАЗах.

Буксирні катери – 12 штук. Катери вишикують понтони на воді та утримають міст від зносу течією силою своїх двигунів. Для перевезення катерів використовують 12 автомобілів, але марка залежить від моделі катера. Більш потужні БМК-Т перевозяться на платформах КрАЗів, слабкіші БМК-130 та -150 їдуть на причепі на власних колесах за тягачами ЗІЛ-131 або ЗІЛ-157 .

Трюки на КрАЗах

Конструктори створювали понтонний парк так, щоб він наводився максимально швидко. І в цьому творці ПМП досягли успіху – їхня конструкція вийшла технічно красивою.

Головний компонент понтонного парку – так звана річкова ланка наплавного мосту, яка їздить на платформі КрАЗ-255 чи -260

На платформі КрАЗа кожен понтон лежить у складеному вчетверо вигляді. І аби розгорнути його, саме потрібна спритність водія та другого члену екіпажу – особливо якщо берег ледь-ледь пологий. Щоб спустити ланку на воду, машина повинна здати заднім ходом в річку до глибини 1 м. В певний момент водій-понтонер має більш-менш різко загальмувати і одночасно другий понтонер висмикує стопор, що фіксує складений понтон на платформі. Сила інерції зіштовхує 6-тонний понтон з машини, він падає у воду і – розгортається у повний розмір. Причому розгортається буквально сам по собі, без механічних приводів і допомоги людей – завдяки дії пружинних шарнірів та сил плавучості.

Для швидкого розгортання ланок мосту потрібні злагоджені дії екіпажу та машина з неабиякими всюдихідними якостями

Тим часом поки понтон розгортається, водій повинен перемикнути передачу на першу і негайно рушити вперед. Щоб фалом, що з’єднує машину з понтоном, підтягнути останній до берега. Де на нього застрибнуть понтонери, які заблокують замки, щоб зафіксувати понтони від складання. Власне, і все – плавучий кубик, з якого можна складати міст, готовий. Дуже важливо, що поряд з цією машиною на березі можуть розгортати такі самі ланки-понтони екіпажі інших КрАЗів. Тобто для прискорення монтажу моста “заготовки”для нього готуються одночасно.

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Саме при розгортанні секцій має велике значення висока прохідність КрАЗ-255. Від того, як впевнено рухається по прибережній зоні та по дну водойми повнопривідна машина, залежить час побудови переправи.

Розгорнуті ланки солдати баграми стягують один до одного і з’єднують замками. Коли вздовж берега буде набрана стрічка понтонів потрібної довжини, підходять катери БМК і розвертають її впоперек річки, до протилежного берега.

На схемі добре видно стрілу крана, який допомагає згорнути ланки понтону та завантажити їх на машину

Катери залишаються з “нижнього” за течією боку мосту, і, впираючись у нього і працюючи гвинтами, тримають понтонний міст від зносу течією. Переправа довжиною 227 метрів під навантаження 60 тон в реальних умовах готується за 14 – 30 хвилин, в залежності від пори доби і типу берега.

По наведеному в такий спосіб мосту шириною 6,5 метри можуть безперервною колоною йти сучасні танки зі швидкістю 30 км/год. Інша техніка може йти в два ряди без обмеження швидкості.

Ще одна важлива особливість понтонного парку на базі КрАЗів 6х6 – його універсальність. З тих самих ланок, розділивши частину їх навпіл, можна скласти більш довгий міст – 382 метри, хоча меншої вантажопідйомності – до 20 тон. Ще більшу водну перешкоду можна долати на окремих, не з’єднаних понтонах – їх штовхають ті самі катери БМК. Недаремно борти понтонів мають “зализану” знизу форму.

До складу стандартного понтонного парку ПМП входять 12 катерів БМК, деякі з котрих теж перевозяться на платформі КрАЗа

Цікаво, що обізнані у військовій справі фахівці стверджують, що 1978 року схожий понтонно-мостовий парк раптом з’явився на озброєнні в американців. Схожий настільки, що збігалася навіть кількість болтів на люках, що закривають лази в понтон. Підозріло схожий на наші ПМП і німецькі системи FSB. Але головна для нас відмінність в іншому – базуються і американський міст, і німецький комплекс на якісь тамтешній, заморській техніці, а не на КрАЗах.

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