Полноприводный КрАЗ-255 был одним из крупнейших тяжеловозов в армии СССР, но именно на нем солдаты-водители выполняли впечатляющий цирковой трюк. И за это их не наказывали командиры, а наоборот, поощряли.

У кременчугских грузовиков за шестьдесят лет выпуска накопилось немало ипостасей, но об участии КрАЗов в таких формированиях, как понтонно-мостовые парки, широким кругам публики стало известно относительно недавно. Между тем, ПМП образца 1962 года стали легендой сразу по нескольким причинам. И одна из них – автомобили-вездеходы марки КрАЗ.

Понтонно-мостовой парк – это прежде всего около полуста мощных КрАЗ-255 с колесной формулой 6х6

Читайте также: Уникальный гоночный КрАЗ запустили через 30 лет простоя

Малосодержательное для непосвященных словосочетание понтонно-мостовой парк означает комплект оборудования для постройки переправ через водные преграды. Во время боевых действий военным иногда нужно перебраться на противоположный берег того или иного водоема. И здесь есть несколько противоположных в реальности требований:

Переправа должна быть непотопляемой

Противник своим огнем мешает постройке переправы и пытается потопить ее

“Навести мосты” к тому берегу надо как можно быстрее

Сооружение моста (или другой переправы) не может быть мгновенным

Но советский ПМП послевоенного образца удалось создать таким, который удовлетворял большинство противоречивых требований. При этом, все оборудование вышло элементарно простым, без хитрой начинки, без электроники и даже без каких-либо электроприводов. Это очень важно для техники, работающей под прицельным обстрелом врага.

Стандартные звенья ПМП складываются в наплавной мост шириной 6,5 м грузоподъемностью 60 тонн

Понтонно-мостовой парк ПМП состоит из:

Речные звенья – основные понтоны, из которых монтируется мост – 32 шт. Они перевозятся на 32 автомобилях КрАЗ-255 или -260.

Береговые звенья – понтоны особой формы, которые стыкуют мост с берегом – 4 шт. Перевозятся на 4 автомобилях КрАЗ-255 или -260.

Выстилки – пандусы, которыми устилают топкий берег для прохода танков на береговое звено моста. Выстилок 2 штуки, они одноразовые – танки перемалывают их полностью. Перевозятся эти пандусы на 2-х КрАЗах.

Буксирные катера – 12 штук. Катера выстраивают понтоны на воде и удерживают мост от сноса течением силой своих двигателей. Для перевозки катеров используют 12 автомобилей, но марка зависит от модели катера. Более мощные БМК-Т перевозятся на платформах КрАЗов, более слабые БМК-130 и -150 едут на прицепе на собственных колесах за тягачами ЗИЛ-131 или ЗИЛ-157.

Трюки на КрАЗах

Конструкторы создавали понтонный парк так, чтобы мост строился максимально быстро. И в этом создатели ПМП преуспели – их конструкция получилась технически красивой.

Главный компонент понтонного парка – так называемое речное звено наплавного моста, которое ездит на платформе КрАЗ-255 или -260

На платформе КрАЗа каждый понтон лежит в сложенном вчетверо виде. И чтобы развернуть его, нужна ловкость водителя и второго члена экипажа – особенно если берег лишь едва пологий. Чтобы спустить звено на воду, машина должна сдать задним ходом в реку до глубины 1 м. В определенный момент водитель-понтонер должен более или менее резко затормозить и одновременно второй понтонер выдергивает стопор, фиксирующий сложенный понтон на платформе. Сила инерции сталкивает 6-тонный понтон с машины, он слетает в воду и – разворачивается в полный размер. Причем разворачивается буквально сам по себе, без механических приводов и помощи людей – благодаря действию упругих шарниров и сил плавучести.

Для быстрого развертывания звеньев моста нужны слаженные действия экипажа и машина с незаурядными вездеходными качествами

Между тем, пока понтон разворачивается, водитель должен успеть переключить передачу на первую и немедленно двинуться вперед. Чтобы фалом, соединяющим машину с понтоном, подтянуть последний к берегу. Где на него запрыгнут понтонеры, которые заблокируют замки, чтобы зафиксировать понтон от складывания. Собственно, и все – плавучий кубик, из которого можно строить мост, готов. Очень важно, что рядом с этой машиной на берегу могут разворачивать такие же звенья-понтоны экипажи других КрАЗов. То есть для ускорения монтажа моста “заготовки” для него готовятся одновременно.

Читайте также: КрАЗ из двух половинок: забытая модель 6434

Именно при развертывании секций имеет большое значение высокая проходимость КрАЗ-255. От того, как уверенно движется по прибрежной зоне и по дну водоема полноприводная машина, зависит построение переправы.

Развернутые звенья солдаты баграми подтягивают друг к другу и соединяют замками. Когда вдоль берега будет набрана лента понтонов нужной длины, подходят катера БМК и разворачивают ее поперек реки, до противоположного берега.

На схеме хорошо видно стрелу крана, который помогает свернуть звена понтона и загрузить их на машину

Катера остаются с “нижней” по течению стороны моста, и, упираясь в него и работая винтами, держат понтонный мост, противостоя сносу течением. Переправа длиной 227 метров под нагрузку 60 тонн в реальных условиях готовится за 14 – 30 минут, в зависимости от времени суток и типа берега.

По построенному таким образом мосту шириной 6,5 метра могут непрерывной колонной идти современные танки со скоростью 30 км/ч. Другая техника может идти в два ряда без ограничения скорости.

Еще одна важная особенность понтонного парка на базе КрАЗов 6х6 – его универсальность. Из тех самых звеньев, разделив часть их пополам, можно построить более длинный мост – 382 метра, хотя и меньшей грузоподъемности – до 20 тонн. Еще большую водную преграду можно преодолеть на отдельных, не соединенных понтонах – их толкают те же катера БМК. Недаром у бортов понтонов “зализанная” снизу форма.

В состав стандартного понтонного парка ПМП входят 12 катеров БМК, некоторые из которых тоже перевозятся на платформе КрАЗа

Интересно, что осведомленные в военном деле специалисты утверждают, что в 1978 году похожий понтонно-мостовой парк вдруг появился на вооружении у американцев. Похожий настолько, что совпало даже количество болтов на люках, закрывающих лазы в понтон. Подозрительно похожи на наши ПМП и немецкие системы FSB. Но главное для нас отличие в другом – базируются и американский мост, и немецкий комплекс на какой-то тамошней, заморской технике, а не на КрАЗах.

Читайте также: Что лучше – украинский КрАЗ или немецкий Magirus-Deutz