Американский автопроизводитель с таким приговором не согласен и отвергает обвинения.

Федеральное министерство окружающей среды Германии подало на Tesla жалобу, в которой утверждает, что американская компания игнорирует закон об утилизации.

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Согласно немецкому законодательству, необходимо утилизировать автомобильные аккумуляторы, безопасным для окружающей среды методом. В Германии работает только одна компания, способная утилизировать аккумуляторы в промышленных масштабах должным образом – Redux. Она использует технологии восстановления меди, никеля и кобальта.

В компании Tesla сообщили, что аккумуляторы в обязательном порядке отправляются на переработку, а штраф связывают с “административными формальностями”. Компания также заявила о подаче возражения, а саму ситуацию считает несущественной, поскольку она “не сможет оказать существенное негативное влияние на наш бизнес”.

Сейчас в пригороде Берлина достраивают автозавод Gigafactory под номером 4. Он должен заработать в конце 2021 года. С конвейера нового завода будут сходить электрокары Model 3 и Model Y, а также батареи и электрические силовые установки.