Американський автовиробник з таким присудом незгоден і відкидає звинувачення.

Федеральне міністерство навколишнього середовища Німеччини подало на Tesla скаргу, в якій стверджує, що американська компанія ігнорує закон про утилізацію.

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Відповідно до німецького законодавства, необхідно утилізувати автомобільні акумулятори, безпечним для навколишнього середовища методом. У Німеччині працює лише одна компанія, здатна утилізувати акумулятори в промислових масштабах належним чином – Redux. Вона використовує технології відновлення міді, нікелю і кобальту.

У компанії Tesla повідомили, що акумулятори в обов'язковому порядку відправляються на переробку, а штраф пов'язують з “адміністративними формальностями”. Компанія також заявила про подання заперечення, а саму ситуацію вважає несуттєвою, оскільки вона “не зможе зробити істотний негативний вплив на наш бізнес”.

Наразі у передмісті Берліна добудовують автозавод Gigafactory під номером 4. Він повинен запрацювати наприкінці 2021 року. З конвеєра нового заводу будуть сходити електрокари Model 3 і Model Y, а також батареї і електричні силові установки.