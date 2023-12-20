Правительство Германии объявило о внезапном прекращении с 31 декабря программы субсидий для электромобилей. Зато производители электрокаров начали снижать цены.

Остановка "экологического бонуса" произошла из-за сокращения бюджета. Благодаря этой субсидии клиенты в Германии получали 6750 евро на покупку электромобиля: правительство платило до 4500 евро, а производитель покрывал еще 2250 евро. На нынешних выходных правительство Германии объявило, что с 17 декабря не принимает никаких новых заявок по программе субсидий.

Tesla, которая имеет свой завод в Германии, и Mercedes-Benz уже отреагировали на правительственное сообщение и заявили, что они компенсируют льготу и покроют полную стоимость субсидии для немецких покупателей.

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Tesla объявила, что заплатит всю субсидию на электромобили в размере 6750 евро. На своей странице в Twitter вывешено объявление: "Tesla компенсирует прекращение государственной субсидии на электромобили в Германии для новых заказов Model 3/Y, начиная с 18 декабря для транспортных средств, доставленных до 31 декабря".

Tesla любой ценой будет идти к намеченному, но план сбыта срывать не будет: в практике производителя были случаи, когда для роста продаж приходилось ощутимо уменьшать цены на автомобили. Фото: Сarmagazine

Таким образом, Tesla надеется достичь цели в 2023 году – 1,8 миллиона проданных автомобилей. Для этого нужно продать в четвертом квартале около 476 000 автомобилей. Производитель также запустил в работу другие финансовые инструменты. За неделю до правительственного сообщения (12 декабря) Tesla предложила немецким покупателям кредит под 0,99% за заказы, размещенные до 18 декабря и доставленные до 31 декабря.

Mercedes-Benz выпустил пресс-релиз с сообщением, что он также будет субсидировать заказ до 31 декабря, как это делает Tesla. За заказы, размещенные с 1 января, автопроизводитель "будет выплачивать долю производителя на основе суммы субсидии, изначально запланированной на 2024 год".

Не отстают от частичной компенсации покупателям и другие производители. Volkswagen заявил о компенсации субсидии на заказы, размещенные на полностью электрических ID. Stellantis также заверила, что будет финансировать полную субсидию до конца года, а затем "уменьшенную субсидию для транспортных средств, зарегистрированных до 29 февраля".

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Напомним, с 2016 года немецкая программа субсидирования электромобилей выплатила 10 миллиардов евро субсидий на электромобили, что покрывает 2,1 миллиона покупок электромобилей.

Tesla также испытывает давление после того, как Франция объявила, что Model 3 теперь исключена из ее программы субсидий. С 15 декабря Франция ограничила субсидии на электромобили до 7000 евро (7636 долларов США) для электромобилей, произведенных в Европе. Таким образом, Франция позаботилась о собственных автопроизводителях и не забыла о европейских.

Франция также прекратила выплату субсидий, но это не касается местных и европейских автопроизводителей. Фото: Сarmagazine

Автомобили китайского производства, включая Tesla Model 3, больше не соответствуют требованиям, но Tesla Model Y, самый популярный электромобиль в мире, попал в список, поскольку его производят в Германии.