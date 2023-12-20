Уряд Німеччини оголосив про раптове припинення з 31 грудня програми субсидій для електромобілів. Натомість виробники електрокарів почали зменшувати ціни.

Зупинка "екологічного бонусу" сталася через скорочення бюджету. Завдяки цій субсидії клієнти в Німеччині отримували 6750 євро на покупку електромобіля: уряд платив до 4500 євро, а виробник покривав ще 2250 євро. На нинішніх вихідних уряд Німеччини оголосив, що з 17 грудня не приймає жодних нових заявок за програмою субсидій.

Tesla, яка має свій завод у Німеччині, та Mercedes-Benz вже зреагували на урядове повідомлення і заявили, що вони компенсують пільгу і покриють повну вартість субсидії для німецьких покупців.

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Tesla оголосила, що заплатить всю субсидію на електромобілі в розмірі 6750 євро. На своїй сторінці у Twitter вивішено оголошення: «Tesla компенсує припинення державної субсидії на електромобілі в Німеччині для нових замовлень Model 3/Y, починаючи з 18 грудня для транспортних засобів, доставлених до 31 грудня".

Tesla за будь-яку ціну йтиме до наміченого, але план збуту зривати не буде: у практиці виробника були випадки, коли задля росту продажу доводилося відчутно зменшувати ціни на автомобілі. Фото: Сarmagazine

Таким чином, Tesla сподівається досягти мети у 2023 році – 1,8 мільйона проданих автомобілів. Для цього потрібно продати у четвертому кварталі близько 476 000 автомобілів. Виробник також запустив в роботу інші фінансові інструменти. За тиждень до урядового повідомлення (12 грудня) Tesla запропонувала німецьким покупцям кредит під 0,99% за замовлення, розміщені до 18 грудня та доставлені до 31 грудня.

Mercedes-Benz випустив прес-реліз з повідомленням, що він також субсидуватиме замовлення до 31 грудня, як це робить Tesla. За замовлення, розміщені з 1 січня, автовиробник «виплачуватиме частку виробника на основі суми субсидії, спочатку запланованої на 2024 рік».

Не відстають від часткової компенсації покупцям й інші виробники. Volkswagen заявив про компенсацію субсидії на замовлення, розміщені на повністю електричних ID. Stellantis також запевнила, що фінансуватиме повну субсидію до кінця року, а потім "зменшену субсидію для транспортних засобів, зареєстрованих до 29 лютого".

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Нагадаємо, з 2016 року німецька програма субсидування електромобілів виплатила 10 мільярдів євро субсидій на електромобілі, що покриває 2,1 мільйона покупок електромобілів.

Tesla також відчуває тиск після того, як Франція оголосила, що модель 3 тепер виключена з її програми субсидій. З 15 грудня Франція обмежила субсидії на електромобілі до 7000 євро (7636 доларів США) для електромобілів, вироблених у Європі. Таким чином, Франція подбала про власних автовиробників і не забула про європейських.

Франція також припинила виплату субсидій, але це не стосується місцевих та європейських автовиробників. Фото: Сarmagazine

Автомобілі китайського виробництва, включаючи Tesla Model 3, більше не відповідають вимогам, але Tesla Model Y, найпопулярніший електромобіль у світі, потрапив до списку, оскільки його виробляють у Німеччині.