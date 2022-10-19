Речь идет о 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машинах, мостовых системах, палатках, генераторах и зимней форме. Также ожидается передача грузовиков 8х8.

Германия передала Украине еще 5 БРЭМ Bergepanzer 2, мостовые системы и зимнее оборудование. Об этом идет речь на официальном сайте правительства страны.

Среди готовящейся к отправке помощи еще 5 инженерно-бронированных машин, 35 грузовиков 8×8 и 4000 спальников.

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Из соображений безопасности не указывают сроки и способы передачи оборудования.

Напомним, Вооруженные Силы Украины уже получили первые БРЭМ Bergepanzer 2.

Немецкий Bergepanzer 2 принадлежит к группе боевых машин поддержки. Она разработана на базе танка Leopard 1. Основное предназначение – обеспечение мобильности бронетанковых подразделений, эвакуация поврежденной техники, помощь при замене или ремонте моторно-трансмиссионного отделения и башни боевых машин.

Экипаж состоит из четырех человек: водителя, командира, пулеметчика и радиста. На вооружении BPz-2 пулемет, предназначенный для самообороны машины.

Ремонтно-эвакуационная машина "Bergepanzer 2" военных Германии



Также на корпусе установлены мортиры для дымовых или аэрозольных гранат, которые можно использовать для маскировки.

Накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина в ближайшие дни получит системы для борьбы с иранскими дронами.