Йдеться про 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, мостові системи, намети, генератори та зимову форму. Також очікується передача вантажівок 8х8.

Німеччина передала Україні ще 5 БРЕМ Bergepanzer 2, мостові системи та зимове обладнання. Про це йдеться на офіційному сайті уряду країни.

Серед допомоги, яка готується до відправки – ще 5 інженерно-броньованих машин, 35 вантажівок 8×8 та 4000 спальників.

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P міркувань безпеки не вказують термінів та способів передачі обладнання.

Нагадаємо, Збройні Сили України вже отримали перші БРЕМ Bergepanzer 2.

Німецька Bergepanzer 2 належить до групи бойових машин підтримки. Вона розроблена на базі танка Leopard 1. Основне призначення – забезпечення мобільності бронетанкових підрозділів, евакуація пошкодженої техніки, допомога при заміні або ремонті моторно-трансмісійного відділення та/або башти бойових машин.

Екіпаж складається з чотирьох осіб: водія, командира, кулеметника і радиста. На озброєнні BPz-2 має кулемет, який призначений для самооборони машини.

Ремонтно-евакуаційна машина “Bergepanzer 2” військових Німеччини



Також на корпусі встановлені мортири для димових чи аерозольних гранат, які можна використовувати для маскування

Напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Україна «найближчими днями» отримає системи для боротьби з іранськими дронами.