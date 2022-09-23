Разом із цими зенітними САУ передали 6000 боєприпасів до них. Про це повідомляє міністерство оборони Німеччини.

Тепер українська армія має на озброєнні 30 таких німецьких установок.

У повідомленні німецького уряду йдеться також про передачу 3000 одиниць 155-міліметрових снарядів (1000 освітлювальних та 2000 димових), пише Мілітарний.

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Перші зенітні самохідні артилерійські установки Gepard прибули до України у липні цього року.

А за минулий місяць військові отримали приблизно 49 тисяч снарядів до цих зенітних установок.

Артилерійські комплекси Gepard вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Їхній екіпаж складається лише із трьох людей: водія, командира і навідника.

Німецька ЗСУ має автоматизовану систему ведення вогню, яка враховує при стрільбі атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість та напрям вітру, що дозволяє економити час навіднику.

Установки будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.

Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії, але у 2000-х ці країни відмовилися від її використання. Водночас “Gepard” досі залишається на озброєнні в інших державах.

Самохідна установка базується на шасі танка Leopard 1. На башті, яка може робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, які визначають ціль на відстані до 15 км.