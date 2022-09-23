Вместе с зенитными САУ передали 6000 боеприпасов к ним. Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

Теперь у украинской армии есть на вооружении 30 таких немецких установок.

В сообщении немецкого правительства говорится также о передаче 3 000 единиц 155-миллиметровых снарядов (1000 осветительных и 2000 дымовых), пишет Милитарный.

Кстати Toyota Land Cruiser научили перехватывать беспилотники

Первые зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard прибыли в Украину в июле этого года.

А за прошлый месяц военные получили около 49 тысяч снарядов к этим зенитным установкам.

Артиллерийские комплексы Gepard поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км. Их экипаж состоит только из трех человек: водителя, командира и наводчика.

Немецкая САУ имеет автоматизированную систему ведения огня, которая учитывает при стрельбе атмосферное давление, температуру и влажность воздуха, а также скорость и направление ветра, что позволяет экономить время наводчика.

Установки будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах.

Зенитная установка долгое время была важнейшим элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии, но в 2000-х эти страны отказались от ее использования. В то же время Gepard до сих пор остается на вооружении у других государств.

Самоходная установка базируется на шасси танка Leopard 1. На башне, которая может совершать полный оборот, установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, которые определяют цель на расстоянии до 15 км.