Германия снова донатит Украине технику: что в списке

Традиционно военная помощь от Германии поступает по двум источникам. В первом случае это средства Федерального правительства на финансирование поставок военного оборудования и других материалов от промышленности. С другой стороны – поставки из запасов Федеральных вооруженных сил.

Смета только военной помощи Украине в 2024 году составила примерно 7,1 миллиарда евро. Это значительно больше относительно предыдущих лет. Об этом сообщается на правительственном сайте ФРГ.

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Берлинский транш 2023 года на поддержку военного потенциала Киева держался в пределах 5 миллиардов евро. В 2022 году такой пакет помощи достигал примерно 1,6 миллиарда евро.

В нынешнем пакете Украина получит:

24 боевые бронированные машины MRAP (всего поставлено 203 ед.);

3 самоходные зенитные установки Gepard (всего 60 ед.);

30 гусеничных беспилотных наземных аппаратов Gereon RCS.

2 инженерные машины разминирования WISENT 1 (всего 61 ед.);

2 автомобиля автомобилей пограничной охраны (всего 287 ед.).

Вся перечисленная техника поступит в Украину с боеприпасами и запасными частями для ремонта и плановой сервисной замены.

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Кроме этого в нынешнем пакете помощи есть много боеприпасов к стрелковому оружию, для пушек, зенитных комплексов, также имеется много различного оборудования и вещевого имущества.