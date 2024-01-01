Система ПВО с двумя пушками тестируется в Германии

В одно из армейских подразделений Германии поступил первый Boxer с системой ПВО Skyranger 30. Машина в такой версии разработана и изготовлена Rheinmetall. Об этом производитель сообщил на своем сайте.

Первая пушечная машина противовоздушной обороны – пробная модель. Для ее внедрения необходимо иметь одобрение Бундесвера. Оборонное ведомство заказало заводу разработать и поставить одну тестовую модель и 18 серийных машин пушечного танка ПВО Skyranger 30 на шасси Boxer.

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Уже нынешней весной начнется тестирование. Серийные поставки планируется начать в 2027 году или в начале 2028 года. Бундесвер в ходе испытания этой партии должен определить пригодность и договорное соответствие системы для интеграции в армейский автопарк.

После одобрения будущим пользователем модели Skyranger 30 оборонное ведомство планирует разместить заказ на такую бронетехнику для всего Бундесвера.

Осенью 2024 года экспериментальный Boxer Skyranger 30 уже был продемонстрирован специалистам. Фото: Rheinmetall

Разработчики Rheinmetall уверяют, что система противовоздушной обороны Skyranger 30 устраняет острый пробел в возможностях мобильной противовоздушной обороны. Она предлагает оптимальное сочетание мобильности, защиты, гибкости и точности, чтобы удовлетворить восходящие требования сложных сценариев угроз на близком и очень близком расстоянии.

Система Skyranger 30 сочетает в своей башне сразу два вида вооружения. В первом случае это мощная револьверная зенитная пушка Oerlikon 30 мм x 173 KCE со скорострельностью 1250 выстрелов в минуту, а во втором – пусковая установка для управляемых ракет класса "земля-воздух".

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Skyranger 30 является частью европейской инициативы Sky Shield: страны ЕС хотят присоединиться к закупкам или уже начали их. Венгрия первой заключила контракт с Rheinmetall на концептуальную разработку башни Skyranger 30 для будущего варианта противовоздушной обороны гусеничной машины Lynx KF41. Австрия и Дания также заказали Skyranger 30 на различных транспортных платформах.

Великобритания и Швейцария также выразили интерес. Кстати, осенью в Швейцарии состоялись показательные стрельбы зенитной установки Skyranger 30 (см. видео внизу) на двух платформах – колесной Boxer и Leopard 1.

Самые свежие данные поступили в конце января 2025 года: Нидерланды объявили о закупке 22 систем Skyranger 30. На какой ходовой базе это будет сделано, не сообщается, но указано, что контракт должен быть завершен до конца 2025 года.

Украина пока рассматривает этот вариант, но официального подтверждения о размещении заказа на такую систему ПВО еще нет. Опыт использования Skynex показал, что это полноценный инструмент ПВО ближнего действия. А Skyranger происходит из этого семейства и даже более современный и результативный в борьбе с воздушными целями. Впрочем, по наземным позициям врага и его технике пушка Oerlikon 30 мм также попадает.

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Кроме зенитной пушки, Skyranger 30 для Бундесвера сначала будет оснащен зенитным оружием Stinger, а впоследствии его должны заменить на недавно разработанную специальную ракету против беспилотников всех типов.

Двухступенчатый набор датчиков состоит из радиолокатора Х-диапазона Spexer 2000M 3D MkIII от Hensoldt с тремя антеннами и электрооптической системой и камерами дневного света и инфракрасным излучением, а также двумя лазерными дальномерами (с широким и узким полем зрения) для идентификации целей, классификации и сопровождения.