Система ППО з двома гарматами тестується в Німеччині

До одного з армійських підрозділів Німеччини надійшов перший Boxer з системою ППО Skyranger 30. Машина в такій версії розроблена і виготовлена Rheinmetall. Про це виробник повідомив на своєму сайті.

Перша гарматна машина протиповітряної оборони – пробна модель. Для її впровадження необхідно мати схвалення Бундесверу. Оборонне відомство замовило заводу розробити та поставити одну тестову модель і 18 серійних машин гарматного танка ППО Skyranger 30 на шасі Boxer.

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Вже нинішньою весною розпочнеться тестування. Серійне постачання планується розпочати у 2027 році чи на початку 2028 року. Бундесвер в ході випробування цієї партії має визначити придатність і договірну відповідність системи для інтеграції в армійський автопарк.

Після схвалення майбутнім користувачем моделі Skyranger 30 оборонне відомство планує розмістити замовлення на таку бронетехніку для всього Бундесверу.

Восени 2024 року експериментальний Boxer Skyranger 30 вже був продемонстрований фахівцям. Фото: Rheinmetall

Розробники Rheinmetall запевняють, що система протиповітряної оборони Skyranger 30 усуває гостру прогалину в можливостях мобільної протиповітряної оборони. Вона пропонує оптимальне поєднання мобільності, захисту, гнучкості та точності, щоб задовольнити висхідні вимоги складних сценаріїв загроз на близькій і дуже близькій відстані.

Система Skyranger 30 поєднує у своїй башті відразу два види озброєння. В першому випадку це потужна револьверна зенітна гармата Oerlikon 30 мм x 173 KCE зі скорострільністю 1250 пострілів за хвилину, а у другому – пускова установка для керованих ракет класу "земля-повітря".

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Skyranger 30 є частиною європейської ініціативи Sky Shield: країни ЄС хочуть приєднатися до закупівель або вже почали їх. Угорщина першою уклала контракт з Rheinmetall на концептуальну розробку вежі Skyranger 30 для майбутнього варіанту протиповітряної оборони гусеничної машини Lynx KF41. Австрія та Данія також замовили Skyranger 30 на різних транспортних платформах.

Великобританія та Швейцарія також висловили інтерес. До речі, восени у Швейцарії відбулися показові стрільби зенітної установки Skyranger 30 (див. відео внизу) на двох платформах – колісній Boxer і Leopard 1.

Найсвіжіші дані надійшли наприкінці січня 2025 року: Нідерланди оголосили про закупівлю 22 систем Skyranger 30. На якій ходовій базі це буде зроблено, не повідомляється, але зазначено, що контракт має бути завершено до кінця 2025 року.

Україна поки розглядає цей варіант, але офіційного підтвердження про розміщення замовлення на таку систему ППО ще немає. Досвід використання Skynex показав, що це повноцінний інструмент ППО ближньої дії. А Skyranger походить з цього сімейства і навіть більш сучасний та результативніший у боротьбі з повітряними цілями. Втім, по наземних позиціях ворога та його техніці гармата Oerlikon 30 мм також потрапляє.

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Окрім зенітної гармати, Skyranger 30 для Бундесверу спочатку буде оснащений зенітною зброєю Stinger, а згодом її мають замінити на нещодавно розроблену спеціальну ракету проти безпілотників усіх типів.

Двоступеневий набір датчиків складається з радіолокатора Х-діапазону Spexer 2000M 3D MkIII від Hensoldt з трьома антенами та електрооптичною системою й камерами денного світла та інфрачервоним випромінюванням, а також двома лазерними далекомірами (із широким і вузьким полем зору) для ідентифікації цілей, класифікації та супроводу.