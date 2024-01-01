Німеччина знову донатить Україні техніку: що у списку

Традиційно військова допомога від Німеччини надходить за двома джерелами. У першому випадку це кошти Федерального уряду на фінансування постачання військового обладнання та інших матеріалів від промисловості. З іншого боку – постачання із запасів Федеральних збройних сил.

Кошторис тільки військової допомоги Україні у 2024 році становив приблизно 7,1 мільярда євро. Це значно більше відносно попередніх років. Про це повідомляється на урядовому сайті ФРН.

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Берлінський транш 2023 року на підтримку військового потенціалу Києва тримався в межах 5 мільярдів євро. У 2022 році такий пакет допомоги сягав приблизно 1,6 мільярда євро.

В нинішньому пакеті Україна отримає:

24 бойові броньовані машини MRAP (всього поставлено 203 од.);

3 самохідні зенітні установки Gepard (всього 60 од.);

30 гусеничних безпілотних наземних апаратів Gereon RCS.

2 інженерні машини розмінування WISENT 1 (всього 61 од.);

2 автомобілі автомобілів прикордонної охорони (всього 287 од.).

Вся перерахована техніка надійде в Україну з боєприпасами та запасними частинами для ремонту й планової сервісної заміни.

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Окрім цього в нинішньому пакеті допомоги є багато боєприпасів до стрілецької зброї, гармат, зенітних комплексів, а також різного обладнання та речового майна.