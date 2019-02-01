Поколение людей, "воспитанных Ютубом", готово на все, ради просмотров, лайков, фолловеров...

Выкинуть бессмысленную затею и снять ее на видео, чтобы потом показать всему миру – кажется, именно так сегодня происходит эволюционный естественный отбор, потому что в гонке за просмотрами люди порой совсем не думают о возможных последствиях.

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Очередной случай поведения в стиле инстаграм-поколения продемонстрировали молодые люди из Нижнего Новгорода в России. Двое видео-блоггеров распространили в сети "ВКонтакте" видео, на котором они, одетые в легкую летнюю одежду, катаются по городу верхом на ковре, прицепленном к автомобилю тросом.

Видео сорвиголов таки стало вирусным, однако привлекло и внимание полиции. Обоих нарушителей общественного спокойствия, правил дорожного движения и здравого смысла нашли вместе с водителем автомобиля-буксира. И наказание, примененное к ним, скорее привлечет других повторять "подвиги" новгородцев – на водителя составили протокол за "перевозку пассажиров вне кабины" и взыскали с веселого трио 1000 рублей штрафа – около 420 гривен.

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