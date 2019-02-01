Покоління людей, "вихованих Ютубом", ладне на все, заради переглядів, лайків, фолловерів...

Утнути безглузду витівку і зняти її на відео, аби потім показати усьому світу – здається, саме так сьогодні відбувається еволюційний природній відбір, бо у гонитві за переглядами люди часом геть не думають про можливі наслідки.

Дивіться також: Безстрашність і безглуздя: рівнянин пробігся по поліцейській машині і показав це на відео

Черговий випадок поведінки у стилі інстаграм-покоління продемонстрували молодики з Нижнього Новгорода у Росії. Двоє відео-блогерів поширили в мережі “ВКонтакте” відео, на якому вони, вбрані у легкий літній одяг, катаються містом верхи на килимі, причепленому до автомобіля тросом.



Відео відчайдух таки стало вірусним, однак привернуло й увагу поліції. Обох порушників громадського спокою, правил дорожнього руху та здорового глузду знайшли разом з водієм автомобіля-буксира. Та покарання, застосоване до них, скоріше заохотить інших повторювати “подвиги” новгородців – на водія склали протокол за “вперевезення пасажирів поза межами кабіни” і стягнули з веселого тріо 1000 рублів штрафу – близько 420 гривень.

Також цікаво: Одна яма на дорозі, дві хвилини, сім пошкоджених машин: відео