Автомобиль, владелец которого систематически пренебрегал правилами парковки, был заблокирован на улице в течение двух недель.

Работники дорожной службы в Лондоне проучили нарушителя правил парковки в довольно необычный способ – заблокировав его автомобиль со всех сторон тротуарными столбиками.

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Несколько дней подряд беззаботный автомобилист бросал свой Ford Focus прямо на тротуаре. Устав от разговоров и предупреждений, дорожная служба прибегла к крайним действиям. Машину заблокировали прямо на месте стоянки и, по сообщению Daily Mail, владелец не мог пользоваться ею в течение как минимум двух недель.

Интересно, что свои действия коммунальщики согласовали с местной властью. Более того, идею находчивых дорожников было решено взять на вооружение для борьбы с "героями парковки".



Фото: месть коммунальщиков герою парковки / Daily Mail

"Мы попросили владельца переместить автомобиль и трижды оставляли на лобовом стекле соответствующее сообщение, но владелец не переместил машину и ни разу не ответил на звонки нашего инспектора", – сообщил британскому изданию представитель городского совета района Уондсуэрт.

Чиновник также подтвердил, что радикальные меры были приняты в ответ на жалобы жителей близлежащих домов.

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