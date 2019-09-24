Автомобіль, власник якого систематично нехтував правилами паркування, був заблокований на вулиці протягом двох тижнів.

Працівники дорожньої служби у Лондоні провчили порушника правил паркування у досить незвичний спосіб – заблокувавши його автомобіль з усіх боків тротуарними стовпчиками.

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Кілька днів поспіль безтурботний автомобіліст кидав свій Ford Focus прямо на тротуарі. Втомившись від розмов та попереджень, дорожня служба вдалась до крайніх дій. Машину заблокували прямо на місці стоянки і, за повідомленням Daily Mail, власник не міг користуватись нею протягом як мінімум двох тижнів.

Цікаво, що свої дії комунальники погодили з місцевою владою. Більше того, ідею кмітливих шляховиків було вирішено взяти на озброєння для боротьби з “героями парковки”.



Фото: помста комунальників герою парковки / Daily Mail

“Ми попросили власника перемістити автомобіль і тричі залишали на лобовому склі відповідне повідомлення, але власник не перемістив машину і жодного разу не відповів на дзвінки нашого інспектора”, – повідомив британському виданню представник міської ради району Вандзверт.

Чиновник також підтвердив, що радикальні заходи були вжиті у відповідь на скарги мешканців прилеглих будинків.

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