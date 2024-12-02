Гибридный кроссовер Avatr 11 получил запас хода более чем в тысячу километров

Китайский автопроизводитель Avatr Technology, которую поддерживают Changan Automobile, CATL и Huawei, выпустила обновленный кроссовер Avatr 11, добавив вариант с увеличенным радиусом действия (EREV), сообщает cnevpost.

Avatr ранее был известен как Changan Nio, основанный Changan и Nio с 2018 года, когда каждый получил 50% акций. Сейчас Нио вышел из акционеров компании.

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Avatr 11 – это первая модель Avatr и первый автомобиль премиум-класса в Китае, который полностью оснащен Huawei Inside, полноценным решением Huawei для умных автомобилей в стандартной комплектации.

Ранее этот кроссовер был доступен только в вариантах полного электромобиля BEV, а 21 августа Avatr представил систему расширенного радиуса действия под названием Kunlun, которая впервые была использована в Avatr 07.

Большинство первых китайских электромобилей изначально были нацелены на рынок BEV, но опыт последних нескольких лет показал, что PHEV без тревоги о запасе хода, включая EREV, являются более популярными. EREV питаются только от аккумуляторов, поэтому водители получают впечатление от вождения BEV, имея запас хода, сравнимый с запасом хода топливного транспортного средства.

Кроссовер доступен в двух вариантах EREV со стартовой ценой в Китае от 279 900 юаней ($38 480). Комплектации BEV имеют три варианта с начальной ценой 339 900 юаней.

Avatr 11 EREV питается от батареи Freevoy от CATL, которая сделана специально для гибридных авто. Она имеет емкость 39,05 кВт/ч и обеспечивает запас хода 225 километров. Всего 15 минут нужно, чтобы зарядить от 30 процентов до 80 процентов на скоростной зарядке. На полном баке топлива и полном заряде модель имеет запас хода CLTC до 1065 километров. Avatr 11 EREV построен на системе расширенного радиуса действия Kunlun, и Avatr утверждает, что батарея будет работать при температурах от -35°C до 65°C.

Оба варианта EREV являются моделями с одним двигателем и задним приводом, которые могут разгоняться от 0 до 100 километров в час за 6,9 секунды и поддерживать максимальную скорость 200 километров в час.

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Avatr 11 BEV питается от тройной литий-ионной батареи CATL емкостью 116,79 Вт-ч. Самым дешевым вариантом варианта BEV является одномоторная заднеприводная модель, которая имеет запас хода CLTC до 815 километров. Два других варианта являются двухмоторными полноприводными моделями с запасом хода CLTC 760 километров. Avatr 11 BEV оснащен системой электропривода последнего поколения Huawei DriveONE 800V из карбида кремния, а полноприводная версия может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды.