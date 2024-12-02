Гібридний кросовер Avatr 11 отримав запас ходу у понад тисячу кілометрів

Китайський автовиробник Avatr Technology, яку підтримують Changan Automobile, CATL і Huawei, випустила оновлений кросовер Avatr 11, додавши варіант зі збільшеним радіусом дії (EREV), повідомляє cnevpost.

Avatr раніше був відомий як Changan Nio, заснований Changan і Nio з 2018 року, коли кожен отримав 50% акцій. Зараз Ніо вийшов з компанії.

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Avatr 11 – це перша модель Avatr і перший автомобіль преміум-класу в Китаї, який повністю оснащений Huawei Inside, повноцінним рішенням Huawei для розумних автомобілів у стандартній комплектації.

Раніше цей кросовер був доступний лише у варіантах повного електромобіля BEV, а 21 серпня Avatr представив систему розширеного радіуса дії під назвою Kunlun, яка вперше була використана в Avatr 07.

Більшість перших китайських електромобілів спочатку були націлені на ринок BEV, але досвід останніх кількох років показав, що PHEV без тривоги про запас ходу, включаючи EREV, є більш популярними. EREV живляться лише від акумуляторів, тож водії отримують враження від водіння BEV, маючи запас ходу, порівнянний із запасом ходу паливного транспортного засобу.

Кросовер доступний у двох варіантах EREV зі стартовою ціною в Китаї від 279 900 юанів ($38 480). Комплектації BEV мають три варіанти з початковою ціною 339 900 юанів.

Avatr 11 EREV живиться від батареї Freevoy від CATL, яка зроблена спеціально для гібридних авто. Вона має ємність 39,05 кВт·год і забезпечує запас ходу 225 кілометрів. Всього 15 хвилин потрібно, щоб зарядити від 30 відсотків до 80 відсотків на швидкісній зарядці. На повному баку пального та повному заряді модель має запас ходу CLTC до 1065 кілометрів. Avatr 11 EREV побудовано на системі розширеного радіуса дії Kunlun, і Avatr стверджує, що батарея все одно працюватиме при температурах від -35°C до 65°C.

Обидва варіанти EREV є моделями з одним двигуном і заднім приводом, які можуть розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину за 6,9 секунди та підтримувати максимальну швидкість 200 кілометрів на годину.

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Avatr 11 BEV живиться від потрійної літій-іонної батареї CATL ємністю 116,79 Вт·год. Найдешевшим варіантом варіанту BEV є одномоторна задньопривідна модель, яка має запас ходу CLTC до 815 кілометрів. Два інших варіанти є двомоторними повнопривідними моделями з запасом ходу CLTC 760 кілометрів. Avatr 11 BEV оснащено системою електроприводу останнього покоління Huawei DriveONE 800V з карбіду кремнію, а повнопривідна версія може розганятися від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди.