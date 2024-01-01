Гибридный Subaru Forester дебютирует в середине 2025 года

Как сообщает Carscoops, Subaru готовится к запуску нового гибридного варианта Forester, поскольку компания подтвердила на своем вебсайте для покупателей для рынка США, что модель поступит в продажу к середине 2025 года.

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Сейчас новинка обозначается как вариант 2025 модельного года, однако учитывая временные рамки, на момент запуска она может продаваться как модель 2026 года. Гибрид сохранит систему симметричного полного привода, но будет отличаться повышенной эффективностью и более низкими выбросами по сравнению с аналогом с бензиновым двигателем.

Тестовый прототип Subaru Forester Hybrid

Установка сочетает 2,5-литровый четырехцилиндровый оппозитный двигатель с двумя электромоторами. Мощность ДВС составляет 160 л.с. Subaru говорит, что первый электромотор является тяговым и способен производить до 120 “лошадей” для привода колес, тогда как второй функционирует в качестве генератора заряда для небольшой батареи емкостью 1,1 кВт-ч.

Очевидно, что она не способна обеспечить запас хода исключительно на электротяге, однако обеспечивает превосходную топливную эффективность. Недавно эта установка дебютировала в новом Crosstrek Hybrid для рынка Японии. Car&Driver сообщает, что Subaru уже принимает заявки от потенциальных покупателей в Штатах на своем вебсайте.

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Стоимость Forester 2025 года начинается с 31 115 долларов. Цена гибридной версии, безусловно, будет дороже, хотя точная сумма будет зависеть от того, предложит ли Subaru новинку в базовой комплектации, или в высших исполнениях, например Premium.