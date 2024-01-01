Гібридний Subaru Forester дебютує в середині 2025 року

Як повідомляє Carscoops, Subaru готується до запуску нового гібридного варіанту Forester, оскільки компанія підтвердила на своєму вебсайту для покупців для ринку США, що модель надійде в продаж до середини 2025 року.

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Наразі новинка позначається як варіант 2025 модельного року, однак враховуючи часові рамки, на момент запуску вона може продаватися як модель 2026 року. Гібрид збереже систему симетричного повного приводу, але відрізнятиметься підвищеною ефективністю та нижчими викидами порівняно з аналогом з бензиновим двигуном.

Тестовий прототип Subaru Forester Hybrid

Установка поєднує 2,5-літровий чотирициліндровий опозитний двигун з двома електромоторами. Потужність ДВЗ становить 160 к.с. Subaru каже, що перший електромотор є тяговим й здатен виробляти до 120 “коней” для приводу коліс, тоді як другий функціонує в якості генератора заряду для невеликої батареї ємністю 1,1 кВт-год.

Очевидно, що вона не здатна забезпечити запас ходу виключно на електротязі, проте забезпечує чудову паливну ефективність. Нещодавно ця установка дебютувала в новому Crosstrek Hybrid для ринку Японії. Car&Driver повідомляє, що Subaru вже приймає заявки від потенційних покупців у Штатах на своєму вебсайті.

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Вартість Forester 2025 року починається з 31 115 доларів. Ціна гібридної версії, безумовно, буде дорожчою, хоча точна сума залежатиме від того, чи запропонує Subaru новинку у базовій комплектації, або у вищих виконаннях, як-от Premium.