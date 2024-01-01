Гибриды Renault E-Tech оказались очень популярными в Европе

Впервые полностью гибридная технология E-Tech дебютировала в 2020 году на таких моделях, как Clio, Captur и Mégan. Французский автопроизводитель говорит, что с тех пор гибридные автомобили продолжают пользоваться огромным успехом. Доля рынка модельного ряда Renault увеличилась с 10,3% в 2021 году до 35% в 2024 году и 44,2% в первом квартале 2025 года.

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Гибриды Renault E-Tech отличаются впечатляющей эффективностью и чрезвычайно низкими показателями потребления топлива и выбросов CO2. Благодаря собственной эксклюзивной последовательно-параллельной архитектуре, силовые установки E-Tech сочетают двигатель внутреннего сгорания с двумя электродвигателями, аккумулятор и интеллектуальную трансмиссию.

В частности, в новом компактном семейном кроссовере Renault Symbioz мощность гибридной силовой установки на базе 1,8-литрового двигателя составляет 160 лошадиных сил. При этом показатель выбросов составляет всего лишь 98 г/км CO2 при расходе 4,3 л/100 км по циклу WLTP. Подобная гибридная установка также встречается во флагманском трехрядном кроссовере бренда – Renault Espace.

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Она выдает 200 л.с. и имеет одинаково впечатляющие показатели: расход топлива – 4,8 литра/100 км, выбросы CO2 – 108 г/км. Компания говорит, что эти два автомобиля отражают настоящую ДНК бренда Renault. В то же время новейшая коробка передач была вдохновлена Формулой 1 и имеет две передачи для основного электродвигателя и четыре для двигателя внутреннего сгорания.

Она способна автоматически выбирать режим роботы среди 5 имеющихся: полностью электрического, рекуперации, динамического гибридного, электрического, где электродвигатель приводит в движение колеса, а двигатель внутреннего сгорания заряжает аккумулятор, а также режим езды исключительно от ДВС. Таким образом силовая установка обеспечивает различные комбинации работы для оптимального потребления горючего, удовольствия от вождения и выбросов.