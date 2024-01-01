Renault предлагает для спасателей электромобиль

Французский автопроизводитель говорит, что концепт был разработан благодаря партнерству с пожарными службами 19 стран, образованном 15 лет назад. Высокотехнологичная экосистема была разработана Software République – группой из семи французских компаний, имеющих общий опыт в сфере умной мобильности.

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Она содержит 20 взаимосвязанных решений и была разработана для стандартизации всех технологий, используемых спасательными службами. Renault Vision 4Rescue, фактически, может выполнять роль мобильного командного центра, который способен анализировать ситуацию и корректировать работу служб экстренной помощи в режиме реального времени.

Перечень оснащения автомобиля достаточно широк: от дрона в капсуле на крыше для наблюдения, до специальных отсеков для хранения. Подобно концепции Renault 4 Savane 4x4, клиренс был увеличен на 15 мм. Renault Vision 4Rescue также получил дополнительный электромотор на задней оси, который позволяет машине выполнять задачи не пересеченной местности.

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На кузове автомобиля есть уникальное красное покрытие, вдохновленное волнистыми цветами огня, что подчеркнуто флуоресцентными диагональными желто-зелеными линиями. На капоте и крыше есть шевронный узор, который напоминает коды экстренных служб. Слова “RESCUE” и “SAPEURS POMPIERS” (пожарные службы) расположены по диагонали крупным шрифтом на боковых панелях, а номера экстренных служб 112 и 18 четко видно на задних боковых панелях.

В салоне электромобиля акцент был сделан на облегчении работе пожарных. Приборная панель базируется на Renault 4 E-Tech, но имеет полированную металлическую панель с гравировкой, что служит как поручнем, так и фиксатором рации. Сиденья имеют иной узор и выполнены из переработанных материалов, в частности из пенопласта, переработанного из пожарных костюмов, которые уже являются огнестойкими.

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В багажнике есть командный центр, а полка была заменена раздвижным рабочим столом с двумя экранами, подключенными к компьютеру, что позволяет управлять дроном. В нижней части расположены два багажных ящика, предназначенные для хранения аварийного оборудования, необходимого пожарным, включая шлемы и сумки, а также электронного оборудования (планшеты, рации и т.д.), которое постоянно заряжается.