Renault пропонує для рятувальників електромобіль

Французький автовиробник каже, що концепт було розроблено завдяки партнерству з пожежними службами 19 країн, утвореному 15 років тому. Високотехнологічна екосистема була розроблена Software République – групою з семи французьких компаній, що мають спільний досвід у сфері розумної мобільності.

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Вона містить 20 взаємопов’язаних рішень й була розроблена для стандартизації усіх технологій, що використовуються рятувальними службами. Renault Vision 4Rescue, фактично, може виконувати роль мобільного командного центру, що здатен аналізувати ситуацію й корегувати роботу служб екстреної допомоги в режимі реального часу.

Перелік оснащення автівки досить широкий: від дрона в капсулі на даху для спостереження, до спеціальних відсіків для зберігання. Подібно до концепції Renault 4 Savane 4x4, кліренс було збільшено на 15 мм. Renault Vision 4Rescue також отримав додатковий електромотор на задній осі, який дозволяє автівці виконувати задачі не пересіченій місцевості.

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На кузові автівки є унікальне червоне покриття, натхненне хвилястими кольорами вогню, що підкреслене флуоресцентними діагональними жовто-зеленими лініями. На капоті й даху є шевронний візерунок, який нагадує коди екстрених служб. Слова “RESCUE” та “SAPEURS POMPIERS” (пожежні служби) розташовані по діагоналі великим шрифтом на бічних панелях, а номери екстрених служб 112 та 18 чітко видно на задніх бокових панелях.

В салоні електромобіля акцент було зроблено на полегшенні роботі пожежників. Приладова панель базується на Renault 4 E-Tech, але має поліровану металеву панель з гравіюванням, що слугує як поручнем, так і фіксатором рації. Сидіння мають інакший візерунок й виконані з перероблених матеріалів, зокрема з пінопласту, переробленого з пожежних костюмів, які вже є вогнестійкими.

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В багажнику є командний центр, а полиця була замінена розсувним робочим столом з двома екранами, що підключені до комп’ютера, що дозволяє керувати дроном. У нижній частині розташовані два багажні ящики, призначені для зберігання аварійного обладнання, необхідного пожежникам, включаючи шоломи та сумки, а також електронного обладнання (планшети, рації тощо), яке постійно заряджається.