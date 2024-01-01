Гібриди Renault E-Tech виявились дуже популярними в Європі

Вперше повністю гібридна технологія E-Tech дебютувала у 2020 році на таких моделях, як Clio, Captur та Mégan. Французький автовиробник каже, що з того часу гібридні автомобілі продовжують користуватися величезним успіхом. Частка ринку модельного ряду Renault збільшилась з 10,3% у 2021 році до 35% у 2024 році та 44,2% у першому кварталі 2025 року.

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Гібриди Renault E-Tech відрізняються вражаючою ефективністю та надзвичайно низькими показниками споживання пального та викидів CO2. Завдяки власній ексклюзивній послідовно-паралельній архітектурі, силові установки E-Tech поєднують двигун внутрішнього згоряння з двома електродвигунами, акумулятор та інтелектуальну трансмісію.

Зокрема, в новому компактному сімейному кросовері Renault Symbioz потужність гібридною силової установки на базі 1,8-літрового двигуна становить 160 кінських сил. При цьому показник викидів становить всього лише 98 г/км CO2 при витраті 4,3 л/100 км за циклом WLTP. Подібна гібридна установка також зустрічається у флагманському трирядному кросовері бренду – Renault Espace.

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Вона видає 200 к.с. й має однаково вражаючі показники: витрата пального – 4,8 літра/100 км, викиди CO2 – 108 г/км. Компанія каже, що ці два автомобілі відображають справжню ДНК бренду Renault. Водночас новітня коробка передач була натхненна Формулою 1 та має дві передачі для основного електродвигуна та чотири для двигуна внутрішнього згоряння.

Вона здатна автоматично обирати режим роботи серед 5 наявних: повністю електричного, рекуперації, динамічного гібридного, електричного, де електродвигун приводить в рух колеса, а двигун внутрішнього згоряння заряджає акумулятор, а також режим їзди виключно від ДВЗ. Таким чином силова установка забезпечує різні комбінації роботи для оптимального споживання пального, задоволення від водіння та викидів.