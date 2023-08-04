Всего будет построено 62 экземпляра MCXtrema. Цены не разглашаются. Клиенты к машине получат специальное сервисное сопровождение техники и уникальный набор услуг.

Гиперкары чисто для треков вошли в крупный бизнес, так что Maserati надеется расширить их предложение за счет новичка MCXtrema.

Информация об этом автомобиле прозвучала в прошлом году, но его первый публичный показ состоится в конце этого месяца на The Quail в Калифорнии. До этого, находясь в неофициальном клубе известных производителей такого класса машин Pagani, Ferrari и Lamborghini, у Maserati уже была наработка в сегменте трековых гиперкаров – Versione Corse 2006 года на базе MC12. MCXtrema построен на платформе MC20.

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Новичок унаследовал технические характеристики Maserati MC20, дополняя его еще более современными техническими характеристиками. Прежде всего, это 3,0-литровый двигатель V6 Nettuno, частично происходящий из MC20. Однако здесь Maserati модернизировала двойной турбонагнетатель и увеличил мощность до 740 л.с.

Новый легкий кузов из углеродного волокна и аэродинамические обводы делают из гиперкара настоящий болид. Фото: Maserati

Силовой потенциал передается на задние колеса через шестиступенчатую секвентальную гоночную коробку с подрулевыми переключателями, а не через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, как это было на базовой "двадцатке". Оба имеют сцепление с механическим дифференциалом повышенного трения без опции электронного дифференциала повышенного трения MC20.

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Совершенно новый кузов из углеродного волокна и ряд усовершенствований, начиная с панелей из углеродного волокна до окон из поликарбоната и урезанного интерьера, уменьшили массу автомобиля на 250 кг. Теперь он весит чуть меньше 1250 кг.

Прижимной силе способствуют центральный пловец, идущий от крыши к огромному заднему крылу, агрессивный задний диффузор и большой сплиттер спереди. Воздух также следует через переднюю решетку на наклонный капот и еще больше прижимает MCXtrema к асфальту. Передний и задний спойлеры регулируются в соответствии с различными трассами и конфигурациями.

Дизайнеры были свободны от каких-либо ограничений и сформировали автомобиль экстремального дизайна. Фото: Maserati



Уникальные кованые 18-дюймовые алюминиевые диски с центральным замком обули в гладкие шины. Тормоза тоже переделали. Теперь есть "гоночные суппорты" с вентилируемыми тормозными дисками Brembo из карбона и керамики, а также специальная система охлаждения тормозов. Подвеска двухрычажная с регулируемым демпфированием и регулируемыми передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости.