Всього буде побудовано 62 екземпляри MCXtrema. Ціни не розголошуються. Клієнти до машини отримають спеціальний сервісний супровід техніки і унікальний набір послуг.

Гіперкари суто для треків увійшли у великий бізнес, тож Maserati сподівається розширити їх пропозицію за рахунок новачка MCXtrema.

Інформація про цей автомобіль прозвучала минулого року, але його перший публічний показ відбудеться наприкінці цього місяця на The Quail у Каліфорнії. До цього, перебуваючи в неофіційному клубі відомих виробників такого класу машин Pagani, Ferrari та Lamborghini, Maserati вже мав напрацювання у сегменті трекових гіперкарів, випустивши Versione Corse 2006 року на базі MC12. MCXtrema побудований на платформі MC20.

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Новачок успадкував технічні характеристики Maserati MC20, доповнюючи його ще більш сучасними технічними характеристиками. Перш за все, це 3,0-літровий двигун V6 Nettuno, що частково походить з MC20. Однак тут Maserati модернізувала подвійний турбонагнітач і збільшив потужність до 740 к.с.

Новий легкий кузов із вуглецевого волокна та аеродинамічні обводи роблять із гіперкара справжній болід. Фото: Maserati

Силовий потенціал передається на задні колеса через шестиступеневу секвентальну гоночну коробку з підкермовими перемикачами, а не через восьмиступінчасту автоматичну коробку передач, як це було на базовій "двадцятці". Обидва мають зчеплення з механічним диференціалом підвищеного тертя без опції електронного диференціалу підвищеного тертя MC20.

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Абсолютно новий кузов із вуглецевого волокна та ряд удосконалень, починаючи з панелей із вуглецевого волокна до вікон з полікарбонату і урізаного інтер'єру, зменшили масу автомобіля на 250 кг. Тепер він важить трохи менше 1250 кг.

Притискній силі сприяють центральний плавець, що йде від даху до величезного заднього крила, агресивний задній дифузор та великий сплітер спереду. Повітря також прямує через передню решітку на похилий капот і ще більше притискає MCXtrema до асфальту. Передній і задній спойлери регулюються відповідно до різних трас і конфігурацій.

Дизайнери були вільні від будь-яких обмежень й сформували автомобіль екстремального дизайну. Фото: Maserati



Унікальні ковані 18-дюймові алюмінієві диски з центральним замком взули у гладкі шини. Гальма також переробили. Тепер є «гоночні супорти» з вентильованими гальмівними дисками Brembo з карбону та кераміки, а також спеціальна система охолодження гальм. Підвіска двоважельна з регульованим демпфуванням і регульованими передніми і задніми стабілізаторами поперечної стійкості.