Глава Daimler реабилитировала водород и нажила себе оппонентов

Некоторые считают высказывания руководителя такого ранга дикими, кто-то называет это дельным, довольно перспективным утверждением в решениях дальнейшей декарбонизации тяжелого транспорта в Европе. О "за" и "против" говорится в публикации electrek.co, где указано значительное отставание водородных грузовиков от электрических полуприцепов Volvo в более 100 миллионов миль.

Приводятся примеры, когда конкуренты Daimler, вроде Volvo, Renault и даже крошечный Motiv, набирают миллионы миль полностью на электротяге. Упомянут здесь и гендиректор MAN Truck Александер Власкамп. Он утверждает, что водород не может конкурировать с аккумуляторами.

Наконец, приводятся примеры, что даже собственные магистральные тягачи Daimler eActros BEV показывают лучшие показатели, чем водородные машины. Однако это не остановило руководительницу такого мощного автопроизводителя, которая продвигает водород и перспективность представленной еще два года назад версии Mercedes-Benz GenH2 (см. видео ниже), что сейчас уже существует в улучшенном исполнении.

"По какой-то причине посты о водороде всегда вызывают эмоции. Я думаю, что водород (не "вместо", а "параллельно" с электрическим) играет определенную роль в декарбонизации тяжелого транспорта в Европе по трем причинам", – отмечает Карин Редстрем.

Три причины перспективности водорода:

1. Если мы перейдем "только на электричество", нам нужно довести электрическую сеть до уровня, при котором мы сможем построить достаточно зарядных станций для 6 миллионов грузовиков в Европе. Это займет много лет и будет невероятно дорогим. Параллельная водородная инфраструктура будет дешевле, и вам не нужно подключение к сети для ее строительства, разместить 2000 H2-станций в Европе относительно легко.

2. Европа будет зависеть от импорта энергии, и ее можно будет транспортировать в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока в виде жидкого водорода. Лучше использовать его непосредственно как топливо, чем производить из него электроэнергию.

3. Некоторые варианты использования наших клиентов лучше подходят для топливных элементов, чем для электрических грузовиков – грузовик на топливных элементах обеспечит большую полезную грузоподъемность и больший запас хода.

Далее Карин Редстрем размышляет над тем, что на "Европейской неделе водорода" она обратила внимание на проявления энергии и амбиций, что "стоят за целями Европы по нулевому уровню выбросов. Это вдохновляет, но одновременно является сигналом тревоги. Мы не движемся достаточно быстро". По этому поводу есть несколько неотложных и перспективных направлений.

Что нужно Европе:

масштабное производство водорода и его транспортировка в Европу;

надежная сеть заправки, выходящая за рамки AFIR.

Карин Редстрем у демонстрационного магистральника Mercedes-Benz GenH2 с водородным двигателем. Фото: Daimler Truck

По словам Редстрем, все это требует реальной политической поддержки – нужно разумное, эффективное регулирование, которое прокладывает путь, а не создает препятствия. Чтобы это доказать, создан Mercedes-Benz GenH2. С конца 2026 года производитель развернет для клиентов небольшую серию из 100 грузовиков на топливных элементах для клиентов.

"Давайте избегать некоторых ошибок, которые мы видим сейчас, увеличивая масштабы электромобилей. И давайте прекратим дебаты об "или, или". Нам нужны оба варианта", – произнесла руководительница Daimler Truck AG Карин Редстрем.