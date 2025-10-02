Глава Daimler реабілітувала водень і нажила собі опонентів

Дехто вважає висловлювання керівника такого рангу дикими, хтось називає це слушним, доволі перспективним твердженням в рішеннях подальшої декарбонізації важкого транспорту в Європі. Про "за" і "проти" йдеться у публікації electrek.co, де зазначено значне відставання водневих вантажівок від електричних напівпричепів Volvo в понад 100 мільйонів миль.

Наводяться приклади, коли конкуренти Daimler, як от Volvo, Renault і навіть крихітний Motiv, набирають мільйони миль повністю на електротязі. Згадано тут і гендиректора MAN Truck Александера Власкампа. Він стверджує, що водень не може конкурувати з акумуляторами.

Насамкінець, наводяться приклади, що навіть власні магістральні тягачі Daimler eActros BEV показують кращі показники, ніж водневі машини. Однак це не зупинило керівницю такого потужного автовиробника, яка просуває водень та перспективність презентованої ще два роки тому версії Mercedes-Benz GenH2 (див. відео нижче), що нині вже існує в покращеному виконанні.

"З якоїсь причини пости про водень завжди викликають емоції. Я думаю, що водень (не "замість", а "паралельно" з електричним) відіграє певну роль у декарбонізації важкого транспорту в Європі з трьох причин", – зазначає Карін Редстрем.

Три причини перспективності водню:

1. Якщо ми перейдемо «лише на електрику», нам потрібно довести електричну мережу до рівня, за якого ми зможемо побудувати достатньо зарядних станцій для 6 мільйонів вантажівок у Європі. Це займе багато років і буде неймовірно дорогим. Паралельна воднева інфраструктура буде дешевшою, і вам не потрібне підключення до мережі для її будівництва, розмістити 2000 H2-станцій у Європі відносно легко.

2. Європа залежатиме від імпорту енергії, і її можна буде транспортувати до Європи з Північної Африки та Близького Сходу у вигляді рідкого водню. Краще використовувати його безпосередньо як паливо, ніж виробляти з нього електроенергію.

3. Деякі варіанти використання наших клієнтів краще підходять для паливних елементів, ніж для електричних вантажівок – вантажівка на паливних елементах забезпечить більшу корисну вантажність та більший запас ходу.

Далі Карін Редстрем розмірковує над тим, що на "Європейському тижні водню" вона звернула увагу на прояви енергії та амбіцій, що "стоять за цілями Європи щодо нульового рівня викидів. Це надихає, але водночас є сигналом тривоги. Ми не рухаємося достатньо швидко". З цього приводу є кілька нагальних та перспективних напрямків.

Що потрібно Європі:

масштабне виробництво водню та його транспортування до Європи;

надійна мережа заправки, що виходить за рамки AFIR.

Карін Редстрем біля демонстраційного магістральника Mercedes-Benz GenH2 з водневим двигуном. Фото: Daimler Truck

За словами Редстрем, все це потребує реальної політичної підтримки – потрібне розумне, ефективне регулювання, яке прокладає шлях, а не створює перешкоди. Щоб це довести, створено Mercedes-Benz GenH2. З кінця 2026 року виробник розгорне для клієнтів невелику серію зі 100 вантажівок на паливних елементах для клієнтів.

"Давайте уникати деяких помилок, які ми бачимо зараз, збільшуючи масштаби електромобілів. І припинімо дебати про «або, або». Нам потрібні обидва варіанти", – виголосила очільниця Daimler Truck AG Карін Редстрем.