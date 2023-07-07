Крихітний електромобіль на водневих паливних елементах встановив світовий рекорд Гіннесса.

Студенти Делфтського технологічного університету в Нідерландах проїхали розробленим у технічній майстерні закладу автомобілі Eco-Runner XIII 2488 кілометрів всього на одному кілограмі водневого палива. Маршрут припав на німецьку трасу Імендіген і тривав три дні.

При цьому майбутні інженери встановили новий світовий рекорд найдовшої відстані, пройденої на одному баку екологічно чистого газу, увійшовши до Книги рекордів Гіннеса.

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Молоді винахідники довели, що електромобілі на водневих паливних елементах, які виробляють електрику, мають перспективне вирішення для промислового виробництва: команда у Делфті вбачає в автомобілі з водневим двигуном доповнення до традиційних електромобілів, а не як їх конкурента.

У паливному елементі FCEV водень та кисень генерують електричну енергію. Ця енергія спрямовується в електродвигун та/або акумулятор за необхідності. Фото: BMW

"Водень і електромобілі йдуть пліч-о-пліч. Нема одного великого переможця. Все йде до того, що майбутнє альтернативних видів палива у найближчі роки будуватиметься на співпраці, а не конфліктах", – заявила прес-секретар групи Елін Швітерт.

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До речі, світовий автогігант BMW на початку цього року випустив на дороги свої автомобілі iX5 Hydrogen із водневим двигуном, відкривши двері у перспективний сегмент транспорту, що надихнуло студентів на активізацію розробок саме з таким типом силового агрегату.

Електричний автомобіль Eco-Runner XIII розвиває всього 44 км/год. Фото: Аutovisie

І хоча Eco-Runner модель XIII сьогодні позиціонується як найефективніший електричний водневий автомобіль, розраховувати на його серійне виробництво поки не варто. Це – лише натяк на серйозні розробки у майбутньому. Всупереч вражаючому запасу ходу, одномісний "болід" вагою 158 фунтів (71 кг) може розвивати швидкість лише 44 км/год.

Ось так можна співставити габарити електричного малюка на водневих паливних елементах відносно зросту студентів-розробників. На світлині момент засвідчення рекорду та диплом про його визнання. Фото: dreso.com

Цей сегмент лишається перспективним. У 2022 році по всьому світу було продано понад 56 000 водневих автомобілів, і очікується, що до 2029 року його ринок по вартості попиту досягне 17,88 млрд доларів.