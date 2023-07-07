Крохотный электромобиль на водородных топливных элементах установил мировой рекорд Гиннесса.

Студенты Делфтского технологического университета в Нидерландах проехали разработанным в технической мастерской заведения автомобилем Eco-Runner XIII 2488 км всего на одном килограмме водородного топлива. Маршрут пришел на немецкой трассе Имендиген и длился три дня.

При этом будущие инженеры установили новый мировой рекорд самого длинного расстояния, пройденного на одном баке экологически чистого газа, войдя в Книгу рекордов Гиннеса.

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Молодые изобретатели доказали, что электромобили на водородных топливных элементах, производящих электричество, имеют перспективное решение для промышленного производства: команда в Делфте видит в автомобиле с водородным двигателем дополнение к традиционным электромобилям, а не как их конкурента.

В топливном элементе FCEV водород и кислород генерируют электрическую энергию. Эта энергия направляется в электродвигатель и/или аккумулятор при необходимости. Фото: BMW

"Водород и электромобили идут бок о бок. Нет одного великого победителя. Все идет к тому, что будущее альтернативных видов топлива в ближайшие годы будет строиться на сотрудничестве, а не конфликтах", - заявила пресс-секретарь группы Элин Швитерт.

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Кстати, мировой автогигант BMW в начале этого года выпустил на дороги свои автомобили iX5 Hydrogen с водородным двигателем, открыв двери в перспективный сегмент транспорта, что вдохновило студентов на активизацию разработок именно с таким типом силового агрегата.

Электрический автомобиль Eco-Runner XIII развивает всего 44 км/ч. Фото: Авто

И хотя Eco-Runner модель XIII сегодня позиционируется как эффективный электрический водородный автомобиль, рассчитывать на его серийное производство пока не стоит. Это только намек на серьезные разработки в будущем. Вопреки поразительному запасу хода, одноместный "болид" весом 158 фунтов (71 кг) может развивать скорость всего 44 км/ч.

Вот так можно сопоставить габариты электрического малыша на водородных топливных элементах относительно роста студентов-разработчиков. На фотографии момент удостоверения рекорда и диплом о его признании. Фото: dreso.com

Этот сегмент остается перспективным. В 2022 году по всему миру было продано более 56 000 водородных автомобилей и ожидается, что к 2029 году его рынок по стоимости спроса достигнет 17,88 млрд долларов.