По словам Линна Колдера для Top Gear, компания Ineos хочет предоставить клиентам выбор, а не только электромобили. Он рассказал журналистам, что гибриды популярны, однако “политика определяет, что люди должны покупать, а люди этого не хотят”, хотя она считает, что электрификация “всегда будет иметь свое место”.

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Такая политика значительно строже для небольших автопроизводителей, таких как Ineos, однако компания готова к новым вызовам. В частности, того года бренд показал новый внедорожник Fusilier – электромобиль с удлинителем запаса хода (EREV).

Ineos Grenadier (Фото: Auto24)

Однако, по словам Колдера, проект пока приостановлен. Если он выйдет на рынок в 2027 или 2028 году, Ineos может не иметь возможности продавать его достаточно долго, чтобы обосновать свою экономическую деятельность. Глава компании также считает, что ЕС продлит срок действия запрета на продажу транспортных средств с ненулевым уровнем выбросов после окончания срока.

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Компания Ineos Automotive была основана в 2017 году для проектирования и строительства утилитарного внедорожника, который впоследствии получил название Grenadier. Она также продает пикап Quartermaster. Оба gjpfikz[jdbrb используют 3,0-литровые рядные шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели BMW.