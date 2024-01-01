За словами Лінна Колдера для Top Gear, компанія Ineos хоче надати клієнтами вибір, а не лише електромобілі. Він розповів журналістам, що гібриди популярні, проте “політика визначає, що люди повинні купувати, а люди цього не хочуть”, хоча вона вважає, що електрифікація “завжди матиме своє місце”.

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Така політика значно суворіша для невеликих автовиробників, таких як Ineos, однак компанія готова до нових викликів. Зокрема, того року бренд показав новий позашляховик Fusilier – електромобіль з подовжувачем запасу ходу (EREV).

Ineos Grenadier (Фото: Auto24)

Однак, за словами Колдера, проєкт наразі призупинено. Якщо він вийде на ринок у 2027 чи 2028 році, Ineos може не мати змоги продавати його достатньо довго, щоб обґрунтувати свою економічну діяльність. Очільник компанії також вважає, що ЄС продовжить термін дії заборони на продаж транспортних засобів з ненульовим рівнем викидів після закінчення терміну.

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Компанію Ineos Automotive було засновано у 2017 році для проектування та будівництва утилітарного позашляховика, який згодом отримав назву Grenadier. Вона також продає пікап Quartermaster. Обидва gjpfikz[jdbrb використовують 3,0-літрові рядні шестициліндрові бензинові та дизельні двигуни BMW.