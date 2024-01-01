Глобальные продажи электромобилей вырастут на 30% в 2025 году: прогноз

Как сообщает Carscoops, эксперты S&P Global Mobility прогнозируют, что в следующем году продажи электромобилей с аккумуляторным питанием (BEV) достигнут 15,1 миллиона единиц, а их доля на рынке достигнет 16,7% мировых продаж автомобилей.

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Актуальные цифры для 2024 года еще не опубликованы, однако, по оценкам, общий показатель продаж электромобилей составляет 11,6 миллиона единиц, что составляет 13,2% доли рынка. В исследовании также говорится, что темпы роста будут отличаться в зависимости от рынков.

Прогноз S&P Global Mobility (Таблица: Carscoops)

Причиной является влияние различных факторов, таких, как политика ведущих стран по тарифам и стимулов для производителей электромобилей, а также наличие развитой зарядной инфраструктуры. Данные по потенциальному росту в разных частях мира приведены в таблице выше.

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Интересно, что согласно данным, в Китае темпы роста будут не такими быстрыми, как в других регионах, поскольку доля электромобилей на китайском рынке уже высока. Несмотря на это, ожидается, что продажи электромобилей в Китае впервые превысят продажи автомобилей с ДВС в 2025 году.

В то же время ожидается, что продажи электромобилей в Западной и Центральной Европе вырастут на 43 процента, что приведет к увеличению их доли рынка до более 20%, несмотря на то, что Франция и Испания сократят или хотя бы сократят субсидии в 2025 году.