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Глобальные продажи электромобилей вырастут на 30% в 2025 году: прогноз

Аналитики S&P Global Mobility считают, что со следующего года доля электромобилей составит одну шестую часть от мирового рынка. По прогнозам экспертов, положительная тенденция будет наблюдаться, даже несмотря на то, что некоторые автопроизводители пересмотрели собственные планы электрификации.
Доля электромобилей на мировом рынке вырастет на 30% в 2025 году: исследование - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Ожидается, что продажи электромобилей в Европе вырастут более чем на 20%

Даниил Северенчук
logo31 декабря, 12:50
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Как сообщает Carscoops, эксперты S&P Global Mobility прогнозируют, что в следующем году продажи электромобилей с аккумуляторным питанием (BEV) достигнут 15,1 миллиона единиц, а их доля на рынке достигнет 16,7% мировых продаж автомобилей.

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Актуальные цифры для 2024 года еще не опубликованы, однако, по оценкам, общий показатель продаж электромобилей составляет 11,6 миллиона единиц, что составляет 13,2% доли рынка. В исследовании также говорится, что темпы роста будут отличаться в зависимости от рынков.

Прогноз S&P Global Mobility (Таблица: Carscoops)

Причиной является влияние различных факторов, таких, как политика ведущих стран по тарифам и стимулов для производителей электромобилей, а также наличие развитой зарядной инфраструктуры. Данные по потенциальному росту в разных частях мира приведены в таблице выше.

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Интересно, что согласно данным, в Китае темпы роста будут не такими быстрыми, как в других регионах, поскольку доля электромобилей на китайском рынке уже высока. Несмотря на это, ожидается, что продажи электромобилей в Китае впервые превысят продажи автомобилей с ДВС в 2025 году.

В то же время ожидается, что продажи электромобилей в Западной и Центральной Европе вырастут на 43 процента, что приведет к увеличению их доли рынка до более 20%, несмотря на то, что Франция и Испания сократят или хотя бы сократят субсидии в 2025 году.

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