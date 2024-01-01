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Глобальні продажі електромобілів зростуть на 30% у 2025 році: прогноз

Аналітики S&P Global Mobility вважають, що з наступного року частка електромобілів становитиме одну шосту частину від світового ринку. За прогнозами експертів, позитивна тенденція спостерігатиметься, навіть попри те, що деякі автовиробники переглянули власні плани електрифікації.
Частка електромобілів на світовому ринку зросте на 30% у 2025 році: дослідження - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Очікується, що продажі електромобілів в Європі зростуть на понад 20%

Данило Северенчук
logo31 грудня, 12:50
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Як повідомляє Carscoops, експерти S&P Global Mobility прогнозують, що наступного року продажі електромобілів з акумуляторним живленням (BEV) досягнуть 15,1 мільйона одиниць, а їх частка на ринку досягне 16,7% світових продажів автомобілів.

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Актуальні цифри для 2024 року ще не опубліковані, проте, за оцінками, загальний показник продажів електромобілів становить 11,6 мільйона одиниць, що становить 13,2% частки ринку. У дослідженні також йдеться, що темпи зростання відрізнятимуться залежно від ринків.

Прогноз S&P Global Mobility (Таблиця: Carscoops)

Причиною є вплив різноманітних факторів, таких, як політика провідних країн щодо тарифів та стимулів для виробників електромобілів, а також наявність розвинутої зарядної інфраструктури. Дані щодо потенційного зростання у різних частинах світу наведені в таблиці вище.

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Цікаво, що згідно з даними, в Китаї темпи зростання будуть не такими швидкими, як в інших регіонах, оскільки частка електромобілів на китайському ринку вже висока. Попри це, очікується, що продажі електромобілів в Китаї вперше перевищать продажі автомобілів з ДВЗ у 2025 році.

Водночас очікується, що продажі електромобілів у Західній і Центральній Європі зростуть на 43 відсотки, що призведе до збільшення їхньої частки ринку до понад 20%, попри те, що Франція та Іспанія скоротять або принаймні скоротять субсидії у 2025 році.

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