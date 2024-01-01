Глобальні продажі електромобілів зростуть на 30% у 2025 році: прогноз

Як повідомляє Carscoops, експерти S&P Global Mobility прогнозують, що наступного року продажі електромобілів з акумуляторним живленням (BEV) досягнуть 15,1 мільйона одиниць, а їх частка на ринку досягне 16,7% світових продажів автомобілів.

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Актуальні цифри для 2024 року ще не опубліковані, проте, за оцінками, загальний показник продажів електромобілів становить 11,6 мільйона одиниць, що становить 13,2% частки ринку. У дослідженні також йдеться, що темпи зростання відрізнятимуться залежно від ринків.

Прогноз S&P Global Mobility (Таблиця: Carscoops)

Причиною є вплив різноманітних факторів, таких, як політика провідних країн щодо тарифів та стимулів для виробників електромобілів, а також наявність розвинутої зарядної інфраструктури. Дані щодо потенційного зростання у різних частинах світу наведені в таблиці вище.

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Цікаво, що згідно з даними, в Китаї темпи зростання будуть не такими швидкими, як в інших регіонах, оскільки частка електромобілів на китайському ринку вже висока. Попри це, очікується, що продажі електромобілів в Китаї вперше перевищать продажі автомобілів з ДВЗ у 2025 році.

Водночас очікується, що продажі електромобілів у Західній і Центральній Європі зростуть на 43 відсотки, що призведе до збільшення їхньої частки ринку до понад 20%, попри те, що Франція та Іспанія скоротять або принаймні скоротять субсидії у 2025 році.