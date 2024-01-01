Як збільшити запас ходу електромобіля взимку

Автор YouTube-каналу “Auto Gvozd” розповів про усі особливості експлуатації електромобіля в холодну пору року. Варто розуміти, що кліматична система має сильний вплив на витрату енергії, зменшуючи таким чином прогнозований запас ходу.

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Однак, використовувати електромобіль без прогріву теж неправильно, тому чим саме нехтувати – комфортом чи витратою енергії – вирішувати саме вам.

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Правильний прогрів

Майже усі сучасні електромобілі мають електронні застосунки, які дозволяють активувати прогрів салону та високовольтної батареї дистанційно. Звичайно, клімат-контроль використовуватиме заряд акумулятора, однак цього можна уникнути, якщо підключити автівку на зарядку від домашньої розетки чи зарядної станції.

В такому випадку енергія для прогріву салону використовуватиметься з мережі. Проте, потрібно враховувати, що в деяких моделях електромобілі домашньої зарядної станції може і не вистачити, якщо налаштування клімат-контролю орієнтовані на високу температуру в понад 25°C. До слова, на подальшу підтримку температури енергія майже не витрачається.

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Зберігайте електромобіль в теплому місці

Цей пункт пов’язаний з першим: якщо зберігати електромобіль в теплому місці, витрати на його прогрів значно зменшаться. Звичайно, можливість зберігати автівку у теплому паркінгу чи гаражу є не у всіх, тому для таких людей в пригоді стане компроміс з попереднім прогрівом на зарядці.

Помірно використовуйте клімат-контроль

Замість повноцінного прогріву салону краще прогрівати зону водія за допомогою підігріву сидінь й керма, оскільки ці системи витрачають значно менше енергії. Також, як вже було згадано вище, варто правильно налаштовувати клімат-контроль: якщо він дво-, або трьохзонний, варто використовувати лише ту частину, що відповідає за обдув водія. Температуру варто виставляти на позначці в 19-20°C.

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Режим ECO

Очевидно, що цей режим руху був створений спеціально для економії витрат енергії. В різних автівках він налаштований по різному, проте зазвичай він зменшує реакцію на педаль газу та потужність двигуна.

Правильна гума

Електромобілі потребують спеціальної гуми з низьким опором коченню, оскільки їх вага є значно більшою. Спеціальні шини дозволяють автівці витрачати менше енергії на те, щоб зрушити з місця. Окрім цього, важливо також регулярно перевіряти тиск у колесах, та тримати його в оптимальних значеннях, які для кожного автомобіля різні.

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Використовуйте зимову хімію

Через надмірну вологу в салоні авто в зимовий період, вікна та лобове скло часто “пітніють”. Аби уникнути цього ефекту, спричиненого також перепадом температур, доцільно використовувати спеціальну хімію. Її різновидів є дуже багато, тому кожен водій зможе обрати для себе потрібний варіант. До слова, спеціальними засобами також варто оброблювати гумові ущільнювачі дверей та замки.