Как увеличить запас хода электромобиля зимой

Автор YouTube-канала “Auto Gvozd” рассказал обо всех особенностях эксплуатации электромобиля в холодное время года. Стоит понимать, что климатическая система имеет сильное влияние на расход энергии, уменьшая таким образом прогнозируемый запас хода.

Также на тему: Дает ли преимущество тепловой насос в Volkswagen ID.4: эксперимент

Однако, использовать электромобиль без прогрева тоже неправильно, поэтому чем именно пренебрегать – комфортом или расходом энергии решать именно вам.

Правильный прогрев

Почти все современные электромобили имеют электронные приложения, которые позволяют активировать прогрев салона и высоковольтной батареи дистанционно. Конечно, климат-контроль будет использовать заряд аккумулятора, однако этого можно избежать, если подключить машину на зарядку от домашней розетки или зарядной станции.

В таком случае энергия для прогрева салона будет использоваться из сети. Однако, нужно учитывать, что в некоторых моделях электромобиля домашней зарядной станции может и не хватить, если настройки климат-контроля ориентированы на высокую температуру в более 25°C. К слову, на дальнейшее поддержание температуры энергия почти не тратится.

Также интересно: Из-за отключения света украинцы теряют интерес к электромобилям

Храните электромобиль в теплом месте

Этот пункт связан с первым: если хранить электромобиль в теплом месте, расходы на его прогрев значительно уменьшатся. Конечно, возможность хранить машину в теплом паркинге или гараже есть не у всех, поэтому для таких людей пригодится компромисс с предварительным прогревом на зарядке.

Умеренно используйте климат-контроль

Вместо полноценного прогрева салона лучше прогревать зону водителя с помощью подогрева сидений и руля, поскольку эти системы тратят значительно меньше энергии. Также, как уже было упомянуто выше, стоит правильно настраивать климат-контроль: если он двух-, или трехзонный, стоит использовать только ту часть, что отвечает за обдув водителя. Температуру стоит выставлять на отметке в 19-20°C.

Читайте также: Как превратить электромобиль в “павербанк”: тест технологии V2L

Режим ECO

Очевидно, что этот режим движения был создан специально для экономии расхода энергии. В разных автомобилях он настроен по-разному, однако обычно он уменьшает реакцию на педаль газа и мощность двигателя.

Правильная резина

Электромобили требуют специальной резины с низким сопротивлением качению, поскольку их вес значительно больше. Специальные шины позволяют машине тратить меньше энергии на то, чтобы сдвинуться с места. Кроме этого, важно также регулярно проверять давление в колесах, и держать его в оптимальных значениях, которые для каждого автомобиля разные.

Также интересно: Какой Volkswagen ID.4 экономнее: заднеприводный или полноприводный?

Используйте зимнюю химию

Из-за чрезмерной влаги в салоне авто в зимний период, окна и лобовое стекло часто “запотевают”. Чтобы избежать этого эффекта, вызванного также перепадом температур, целесообразно использовать специальную химию. Ее разновидностей очень много, поэтому каждый водитель сможет выбрать для себя нужный вариант. К слову, специальными средствами также стоит обрабатывать резиновые уплотнители дверей и замки.