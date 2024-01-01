Из-за отключения света украинцы теряют интерес к электромобилям

Всего в ноябре украинцы приобрели 5,6 тысяч электромобилей, что на 17,2% меньше, чем в предыдущем отчетном месяце, и на 10,3% меньше, чем было в прошлом году в ноябре 2023 года. Это почти вдвое меньше, чем в августе этого года, когда зарегистрировали 12 тысяч электромобилей, посчитали в Институте исследований авторынка.

Также интересно сколько стоил импорт электромобилей для украинцев

Динамика рынка электромобилей, ноябрь-2023 - ноябрь-2024. График ИДА



Больше всего купили импортированных электромобилей с пробегом, доля таких 54,9%, или 3064 шт., почти вдвое меньше – внутренние перепродажи легковушек группы BEV (доля 33%, количество - 1840 шт.). Новые электроавто занимают 12,1% в своей группе, а в количественном измерении это 678 штук.

Проголодался? Ход-дог давно стал самым популярным перекусом для водителей и путешественников, которые останавливаются на заправке. А на АЗК WOG хот-доги в списке фаворитов гостей. Попробуйте, чтобы понять, почему их так любят те, кто в дороге. Рекламная информация

Как изменились показатели по этим подсегментам?

Внутренние перепродажи: -25,4% M-M, +7,5% Y-Y

Импорт подержанных: -7,0% M-M, -16,5% Y-Y

Импорт новых: -31,0% M-M, -19,5% Y-Y

М-М - месяц по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Практически везде отрицательные значения - рынок электромобилей сбавил обороты, и это еще фактически до того, как начались отключения электроэнергии из-за ракетных и дроновых ударов террористов по украинской энергосистеме.

Также интересно в Норвегии установлен рекорд по покупке электромобилей

Всего из всех 687 новых легковушек на батарейной тяге, которые получили свидетельства о регистрации и номерные знаки в октябре, 547 были произведены китайскими автофабриками. То есть, в этом сегменте доля продукции с ярлыком "Made in Cnina" составляет немалые (и подавляющие) 80%.

На внутреннем рынке продолжает уверенно лидировать Tesla. Nissan – на втором месте, хотя чуть ли не 10 лет был лидером. Также в тройке лидеров Volkswagen - остальные охватили менее 10% рынка. Зато среди моделей повторить успех Nissan Leaf будет непросто. По крайней мере, для этого точно понадобится немало времени, даже с учетом того, что Tesla подступает к "Лифу" сразу тремя моделями, а еще и немного набрал обороты электрический Volkswagen e-Golf.

Среди отдельных моделей, которые чаще всего пополняли украинский автопарк, первенство за Nissan Leaf. Благодаря невысокой стартовой цене на ранние выпуски этой модели, она получила "второе дыхание", то есть ее покупают как второй автомобиль на повседневную жизнь, для экономии на топливе, при этом не избавляясь от "основного" бензинового или дизельного автомобиля. А вот две самые популярные Model на этот раз фактически поделили одну строчку, подобно как и пара KIA e-Niro и Audi e-tron.