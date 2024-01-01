Через вимкнення світла українці втрачають цікавість до електромобілів

Всього в листопаді українці придбали 5,6 тисячі електромобілів, що на 17,2% менше, ніж у попередньому звітному місяці, і на 10,3% менше, ніж було торік у листопаді 2023 року. Це майже вдвічі менше, ніж у серпні цього року, коли зареєстрували 12 тисяч електромобілів, порахували в Інституті досліджень авторинку.

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Динаміка ринку електромобілів, листопад-2023 — листопад-2024. Графік ІДА



Найбільше купили імпортованих електромобілів з пробігом, частка таких 54,9%, або 3064 шт., майже вдвічі менше – внутрішні перепродажі легковиків групи BEV (частка 33%, кількість — 1840 шт.). Нові електроавто займають 12,1% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 678 штук.

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Як змінилися показники за цими підсегментами?

Внутрішні перепродажі: −25,4% M-M, +7,5% Y-Y

Імпорт вживаних: −7,0% M-M, −16,5% Y-Y

Імпорт нових: −31,0% M-M, −19,5% Y-Y

М-М — місяць у порівнянні з попереднім місяцем, Y-Y — у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року.

Практично всюди від’ємні значення — ринок електромобілів збавив оберти, і це ще фактично до того, як почалися відімкнення електроенергії через ракетні та дронові удари терористів по українській енергосистемі.

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Загалом з усіх 687 нових легковиків на батарейній тязі, які отримали свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки у жовтні, 547 були вироблені китайськими автофабриками. Тобто, у цьому сегменті частка продукції з ярликом «Made in Cnina» складає чималі (і переважні) 80%.

На внутрішньому ринку продовжує впевнено лідирувати Tesla. Nissan – на другому місці, хоча мало не 10 років був лідером. Також у трійці лідерів Volkswagen — інші охопили менш як 10% ринку. Натомість серед моделей повторити успіх Nissan Leaf буде непросто. Принаймні, для цього точно знадобиться чимало часу, навіть з урахуванням того, що Tesla підступає до «Ліфа» одразу трьома моделями, а ще й трохи набрав обертів електричний Volkswagen e-Golf.

Серед окремих моделей, які найчастіше поповнювали український автопарк, першість за Nissan Leaf. Завдяки невисокій стартовій ціні на ранні випуски цієї моделі, вона отримала «друге дихання», тобто її купують як другий автомобіль на повсякдень, задля економії на пальному, при цьому не позбуваючись «основного» бензинового чи дизельного автомобіля. А от дві найпопулярніші Model цього разу фактично поділили одну сходинку, подібно як і пара KIA e-Niro та Audi e-tron.