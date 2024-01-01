GM отказывается от названия Ultium для платформы электромобилей

Как передает Carscoops, General Motors намерена построить примерно 200 000 электромобилей в Северной Америке для брендов Cadillac, Chevrolet, GMC и BrightDrop до конца 2024 года. Несмотря на то, что это значительно меньше, чем 300 000 единиц, которые GM изначально намеревался произвести в этом году, модели Ultium компании, очевидно, приближаются к тому, чтобы стать прибыльными.

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Впервые название Ultium применили в 2020 году для общего обозначения новой архитектуры для электромобилей, электромоторов и батарей. На базе этой платформы были построены Acura ZDX, Buick Electra E4 и E5, Cadillac Lyriq, Cadillac Celestiq, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Silverado EV и Honda Prologue.

"Поскольку GM продолжает расширять свой бизнес в отношении электромобилей, компания больше не маркирует свою архитектуру электромобилей, аккумуляторы и элементы, или компоненты электромобилей названием Ultium, начиная с Северной Америки", — заявил представитель GM журналистам Auto News.

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Исполнительный директор General Motors – Мэри Барра, во время выступления на Дне инвесторов GM рассказала, что первые инвестиции компании в электромобили позволят им стать прибыльными раньше, чем многие ожидали.