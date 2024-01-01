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GM отказывается от названия Ultium для платформы электромобилей

Руководство концерна не раскрывает конкретной причины отказа от бренда Ultium, однако известно, что название Ultium Cells будет сохранено для заводов аккумуляторных батарей совместного предприятия концерна в США.
GM больше не будет называть свои электрические платформы брендом Ultium - Auto24

ФОТО: Chevrolet|

Chevrolet Silverado EV

Даниил Северенчук
logo10 октября, 12:50
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Как передает Carscoops, General Motors намерена построить примерно 200 000 электромобилей в Северной Америке для брендов Cadillac, Chevrolet, GMC и BrightDrop до конца 2024 года. Несмотря на то, что это значительно меньше, чем 300 000 единиц, которые GM изначально намеревался произвести в этом году, модели Ultium компании, очевидно, приближаются к тому, чтобы стать прибыльными.

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Впервые название Ultium применили в 2020 году для общего обозначения новой архитектуры для электромобилей, электромоторов и батарей. На базе этой платформы были построены Acura ZDX, Buick Electra E4 и E5, Cadillac Lyriq, Cadillac Celestiq, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Silverado EV и Honda Prologue.

"Поскольку GM продолжает расширять свой бизнес в отношении электромобилей, компания больше не маркирует свою архитектуру электромобилей, аккумуляторы и элементы, или компоненты электромобилей названием Ultium, начиная с Северной Америки", — заявил представитель GM журналистам Auto News.

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Исполнительный директор General Motors – Мэри Барра, во время выступления на Дне инвесторов GM рассказала, что первые инвестиции компании в электромобили позволят им стать прибыльными раньше, чем многие ожидали.

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