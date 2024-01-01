GM відмовляється від назви Ultium для платформи електромобілів

Як передає Carscoops, General Motors має намір побудувати приблизно 200 000 електромобілів у Північній Америці для брендів Cadillac, Chevrolet, GMC і BrightDrop до кінця 2024 року. Попри те, що це значно менше, ніж 300 000 одиниць, які GM спочатку мав намір виробити цього року, моделі Ultium компанії, очевидно, наближаються до того, щоб стати прибутковими.

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Вперше назву Ultium застосували у 2020 році для загального позначення нової архітектури для електромобілів, електромоторів та батарей. На базі цієї платформи були побудовані Acura ZDX, Buick Electra E4 й E5, Cadillac Lyriq, Cadillac Celestiq, Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Silverado EV і Honda Prologue.

«Оскільки GM продовжує розширювати свій бізнес щодо електромобілів, компанія більше не маркує свою архітектуру електромобілів, акумулятори та елементи, або компоненти електромобілів назвою Ultium, починаючи з Північної Америки», — заявив представник GM журналістам Auto News.

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Виконавчий директор General Motors – Мері Барра, під час виступу на Дні інвесторів GM розповіла, що перші інвестиції компанії в електромобілі дозволять їм стати прибутковими раніше, ніж багато хто очікував.