Рідкісний для ЗСУ пікап Chevrolet Silverado прийшов від волонтерів Іллінойса

Техніку придбала й передала благодійна організація Help Heroes Of Ukraine з американського штату Іллінойс. І це вона зробила не вперше.

На початку серпня редакція Авто24 розповідала про цю організацію щодо благодійної лотереї, збору коштів та купівлю для ЗСУ автомобілів HMMWV.

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Тепер Help Heroes Of Ukraine передала техніку 105-ї окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Рідкісна для нашого армійського автопарку легкова повнопривідна вантажівка Silverad прийшла в незвичному камуфляжному фарбуванні – жовтий колір кузова покрито коричневими плямами.

Скриншот: Авто24

Серед пікапів Chevrolet Silverado досить популярний на ринку США.

Нині на світовому ринку вже четверте покоління Silverado. Якщо врахувати, що пікап випускається з 1998 року, то оновлення відбувалося в середньому через кожні 5-6 років.

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Одна з переданих нашим армійцям модель має все ознаки популярної версії Silverado 1500, що комплектується кількома розмірами моторів, починаючи від найслабшого 4,3-літрового V6 на 195 к.с, середнього – 5,3-літрового V8 з 315 к.с. та найпотужнішого 6,2-літрового V8 на 403 к.с.

Скриншот: Авто24

Трансмісії мають автоматичну коробку передач з функцією гальмування. Система автоматично переходить на нижчу ступінь, коли пікап спускаєтеся з пагорба. Це допомагає сповільнювати автомобіль, зменшуючи необхідну кількість гальмівних рухів водієм. Знос гальм також зменшується.

Передана техніка відправляється для виконання завдань на передову, де буде використовуватися на бойових та логістичних операціях, в т.ч. для евакуації поранених.