Редкий для ВСУ пикап Chevrolet Silverado пришел от волонтеров Иллинойса

Технику приобрела и передала благотворительная организация Help Heroes Of Ukraine из американского штата Иллинойс. И это она сделала не впервые.

В начале августа редакция Авто24 рассказывала об этой организации относительно благотворительной лотереи, сбора средств и покупку для ВСУ автомобилей HMMWV.

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Теперь Help Heroes Of Ukraine передала технику 105-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Редкий для нашего армейского автопарка легковой полноприводный грузовик Silverad пришел в необычной камуфляжной окраске – желтый цвет кузова покрыт коричневыми пятнами.

Скриншот: Авто24

Среди пикапов Chevrolet Silverado достаточно популярен на рынке США.

Сейчас на мировом рынке уже четвертое поколение Silverado. Если учесть, что пикап выпускается с 1998 года, то обновление происходило в среднем через каждые 5-6 лет.

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Одна из переданных нашим армейцам модель имеет все признаки популярной версии Silverado 1500, комплектующаяся несколькими размерами моторов, начиная от самого слабого 4,3-литрового V6 на 195 л.с, среднего – 5,3-литрового V8 с 315 л.с. и самого мощного 6,2-литрового V8 на 403 л.с.

Скриншот: Авто24

Трансмиссии имеют автоматическую коробку передач с функцией торможения. Система автоматически переходит на более низкую ступень, когда пикап спускаетесь с холма. Это помогает замедлять автомобиль, уменьшая необходимое количество тормозных движений водителем. Износ тормозов также уменьшается.

Переданная техника отправляется для выполнения задач на передовую, где будет использоваться на боевых и логистических операциях, в т.ч. для эвакуации раненых.