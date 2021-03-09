Внедорожник представят 3 апреля. Однако серийная модель появится с задержкой, из-за отсутствия нужного количества аккумуляторов для массового производства.

Электрический внедорожник презентуют 3 апреля в 17:00 по восточному времени – в 22:00 по Киеву. Новинку представят во время баскетбольного матча NCAA Final Four и в онлайн трансляции на сайте GMC.com. Как и в случае с пикапом, представленным во время Мировой серии, возможность бронирования, откроется сразу после презентации.

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Благодаря раннему обзору автомобиля, которым поделился GMC, известно, что стиль кузова внедорожника Hummer EV будет во многом похож на пикап Hummer. Это будет классический двухобъемный дизайн внедорожника.

Ничто не намекает на то, что силовые агрегаты внедорожника будут отличаться от пикапа. Это должно означать выбор двух-трех электродвигателей, радиус действия более 550 километров и быструю зарядку на 800 Вольт, которая может обеспечить полторы сотни километров пробега всего за 10 минут.

Салон, скорее всего, также останется в основном неизменным и включает 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 13,4-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Бортовое меню будет открывать доступ к ряду интересных функций, таких как режим краба и различные режимы движения на бездорожье.

Отчеты свидетельствуют, что внедорожник Hummer появится у дилеров примерно через год, после пикапа. Это должно означать, что его можно будет увидеть на улицах в конце 2022 года, как автомобиль 2023 модельного года.

Как известно, все первые экземпляры пикапов Hummer уже распроданы. Несмотря на то, что завод по производству батарей для электрического Hummer откроют только в 2022 году, а поставки пикапа должны начаться уже осенью 2021 года, машины в исполнении Edition 1 будут иметь какие-то особые блоки аккумуляторов.