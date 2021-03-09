Позашляховик представлять 3 квітня. Однак серійна модель з'явиться з затримкою, через відсутність потрібної кількості акумуляторів для масового виробництва.

Електричний позашляховик презентують 3 квітня о 17:00 за східним часом – о 22:00 за Києвом. Новинку представлять під час баскетбольного матчу NCAA Final Four та в онлайн трансляції на сайті GMC.com. Як і у випадку з пікапом, представленим під час Світової серії, можливість бронювання відкриється одразу після презентації.

Дивіться також: Land Rover представив "Карпатський" Defender з V8

Завдяки ранньому огляду автомобіля, яким поділився GMC, відомо, що стиль кузова позашляховика Hummer EV буде багато в чому схожий на пікап Hummer. Це буде класичний двооб’ємний дизайн позашляховика.

Ніщо не натякає на те, що силові агрегати позашляховика будуть відрізнятися від пікапа. Це повинно означати вибір двох-трьох електродвигунів, радіус дії більше 550 кілометрів і швидку зарядку на 800 Вольт, яка може забезпечити півтори сотні кілометрів пробігу всього за 10 хвилин.

Салон, скоріш за все, також залишиться в основному незмінним і включатиме 12,3-дюймову цифрову панель приладів та 13,4-дюймовий тачскрін інформаційно-розважального комплексу. Бортове меню відкриватиме доступ до ряду цікавих функцій, таких як режим краба та різні режими руху на бездоріжжі.

Звіти свідчать, що позашляховик Hummer з’явиться у дилерів приблизно через рік, після пікапу. Це має означати, що його можна буде побачити на вулицях наприкінці 2022 року, як автомобіль 2023 модельного року.

Як відомо, усі перші примірники пікапів Hummer вже розпродані. Зважаючи на те, що завод з виробництва батарей для електричного Hummer відкриють лише у 2022 році, а поставки пікапа повинні початися вже восени 2021 року, машини у виконанні Edition 1 матимуть якісь особливі блоки акумуляторів.