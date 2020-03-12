Марка DS выставила на народный суд пару концептов, посвященных 50-летию модели Citroen SM.

DS DESIGN STUDIO PARIS подготовила шесть вариантов SM 2020, которые покажет в течение недели. Два из них уже выставлены на народное голосование в соцсетях, остальные покажут позже. Вероятно, победный дизайн будет воплощен в шоукаре.

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Оригинальный Citroen SM был представлен публике 10 марта 1970 года. Это один из самых известных и стильных автомобилей Citroen. Он оснащался гидропневматической подвеской, мотором Maserati V6, поворотными фарами и имел футуристический дизайн.

Фото: дизайн-концепты SM 2020 от DS Automobiles / DS Automobiles

К 50-летию модели дизайнеры премиум-бренда DS создали шесть дизайнов автомобиля, названного SM 2020. Первые два из них уже представлены на суд общественности в открытом голосовании, а еще четыре покажут позже. За дизайн, который нравится больше, можно проголосовать на странице DS Automobiles в Facebook и Twitter.

Кроме того, в Instagram @DS_Official независимые дизайнеры могут предлагать собственные концепции современного SM, обозначив сообщение хэштегом #SM2020.

Конкурс продлится до 16 марта, когда будет определен победитель финального тура. Самые активные пользователи, которые присоединятся к голосованию, будут иметь шанс получить постер с изображением концепта, подписанный автором.

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